lunes 01 de diciembre de 2025

1 de diciembre de 2025 - 15:38
Deporte.

Mundial de futsal femenino: Argentina goleó 4-1 a Colombia y se metió en semifinales

La Selección argentina de futsal femenino venció 4-1 a Colombia en Manila y clasificó a las semifinales del primer Mundial de la FIFA

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La Selección Argentina de Futsal Femenino dio un paso firme rumbo a las semifinales del primer mundial de la historia al vencer 4-1 a Colombia en los cuartos de final. (Foto: X @Argentina)

La Selección argentina de futsal femenino venció 4-1 a Colombia en Manila y clasificó a las semifinales del primer Mundial de la FIFA

La Selección argentina de futsal
La Selección argentina de futsal femenino venció 4-1 a Colombia en Manila y clasificó a las semifinales del primer Mundial de la FIFA

Triunfo con autoridad en cuartos de final

El partido mostró a una Argentina sólida, intensa y muy efectiva de tres cuartos de cancha hacia adelante. Lucía Rossi, una de las grandes figuras del torneo, abrió el marcador y terminó firmando un doblete, mientras que la capitana Carina Núñez y Silvina Nava completaron la goleada albiceleste. El descuento colombiano llegó a través de Laura Bustos, pero nunca puso en peligro la superioridad del conjunto dirigido por Nicolás Noriega.

El triunfo frente a Colombia confirma el nivel que Argentina ya había mostrado en la fase de grupos, donde cerró una campaña perfecta con tres victorias, 14 goles a favor y solo 3 en contra, para quedarse con el primer puesto de su zona. Esa solidez se repitió en los cuartos: presión alta, circulación rápida de pelota, variantes ofensivas y una defensa que, más allá del tanto cafetero, volvió a responder en los momentos clave.

En el plano individual, además de los goles, se lució otra vez el trabajo colectivo del equipo: la conducción de Núñez, la pegada y el olfato goleador de Rossi, la intensidad de Nava y el aporte de una rotación que mantiene el nivel competitivo durante todo el juego. El plantel llega a las semifinales con un desgaste lógico por el ritmo del Mundial, pero también con la confianza por las nubes y una identidad de juego muy marcada.

La Selección Argentina de Futsal
Lo que viene para la Albiceleste en Filipinas

Argentina forma parte del grupo de selecciones que están escribiendo la historia grande de este deporte: el de Filipinas es el primer Mundial femenino de futsal organizado por la FIFA, con 16 países participantes y formato de fase de grupos, cuartos, semis y final. El equipo albiceleste ya dejó atrás la instancia de los ocho mejores y ahora se prepara para enfrentar en semifinales a una potencia europea (España o Portugal, según el cruce que se defina), en busca del pasaje a la final.

Mientras tanto, puertas adentro del plantel, el mensaje es claro: disfrutar el presente, pero sin conformarse. Noriega y sus dirigidas insisten en ir “partido a partido”, sabiendo que el margen de error se achica y que cada detalle puede definir un Mundial. Desde la distancia, el futsal femenino argentino ya hizo historia metiéndose entre las cuatro mejores del planeta; ahora va por más, con un grupo que combina talento, carácter y la ilusión intacta de ver a la Albiceleste en lo más alto del mundo.

