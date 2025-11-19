miércoles 19 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de noviembre de 2025 - 11:11
Mundo.

10 acciones que hacemos día a día y que en Corea del Norte están prohibidas

Existen acciones cotidianas que cualquiera realiza sin pensarlo, pero que en Corea del Norte pueden costar la vida. Conoce en detalle cada una de ellas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Diez cosas que los humanos hacen a diario y que en Corea del Norte están prohibidas.

Diez cosas que los humanos hacen a diario y que en Corea del Norte están prohibidas.

En Corea del Norte, acciones cotidianas para cualquiera de nosotros que vivimos en este lado del mundo pueden convertirse en una sentencia de muerte. Varias prácticas habituales están penadas con la ejecución, y al repasar una decena de ellas, la sorpresa que te llevarás es inevitable. Conoce en detalle cada una de ellas.

Lee además
Quién es el presidente de Corea del Sur, golpeado por la ley marcial. 
Los detalles.

Quién es el presidente de Corea del Sur, golpeado por la ley marcial
Los 190 miembros del parlamento que tomaron parte en la votación respaldaron la suspensión de la ley marcial.
Política Internacional.

¿Qué es la ley marcial?: La decisión del presidente de Corea del Sur que preocupa

Las 10 acciones que si las haces en Corea del Norte recibís una dura pena

Hay cosas que hacemos a diario que en el país asiático nos llevarían a la muerte.

Reproducir música de otros países: en territorio norcoreano está absolutamente vedado. Solo se permiten composiciones que exalten la figura del líder. Todo contenido musical extranjero es considerado perjudicial. Numerosas personas fueron fusiladas simplemente por escuchar melodías prohibidas.

Manifestar dolor por la pérdida de un familiar: el duelo privado no está permitido, salvo que sea por el mandatario. Un caso emblemático ocurrió en 2013, cuando Jang Song Thaek fue acusado de traición y posteriormente asesinado. Su esposa, que lamentó la muerte, también fue ejecutada por orden de Kim Jong-un, aun siendo ambos parientes directos del gobernante.

Dormirse durante una reunión: en Corea del Norte, ese descuido puede costar la vida, especialmente si ocurre frente al máximo dirigente. Un ejemplo extremo fue el del ministro de Defensa Hyon Yong-chol, quien cabeceó en plena reunión. La respuesta de Kim Jong-un fue brutal: ordenó su ejecución en una base militar utilizando un cañón antiaéreo.

Beber alcohol: la normativa local prohíbe su venta libre y solo autoriza a la población a ingerirlo en celebraciones estrictamente definidas por el régimen, como los aniversarios de los líderes.

Nadie está autorizado a profesar alguna religión. Sólo se adora a los líderes del país.

Sintonizar programas prohibidos: en Corea del Norte, consumir material audiovisual que no cuente con el aval del régimen se considera una ofensa gravísima. En 2013, las autoridades ejecutaron en actos públicos a unas 80 personas por mirar transmisiones no autorizadas. Un año después, otras 50 fueron fusiladas por seguir series provenientes de Corea del Sur. Entre las víctimas había incluso una decena de altos cargos del propio gobierno.

Nada de teléfono ni viajes

Realizar comunicaciones internacionales: en Corea del Norte, contactar a alguien fuera de las fronteras puede costar la vida. En 2013, un ciudadano fue ejecutado por telefonear a un conocido que vivía en Corea del Sur. Marcar un número extranjero es considerado una traición imperdonable.

Intentar salir del país: abandonar el territorio sin permiso estatal es un delito letal. Aunque desde 1953 alrededor de 300.000 personas lograron huir, quienes son atrapados intentando cruzar clandestinamente sufren tormentos brutales y, en muchos casos, terminan ejecutados.

Solo se puede ver por televisión lo aprobado por el estado.

Practicar una fe: No se permite que nadie adopte una creencia religiosa. El único escrito considerado sagrado y permitido en los hogares es un libro que narra los logros del dirigente. En 2013, ejecutaron en público a 80 personas por poseer una Biblia.

Acceder o comercializar contenido extranjero: Las autoridades vetan cualquier elemento procedente de países occidentales: series, canciones, novelas o incluso productos de consumo que no hayan sido producidos dentro de Corea del Norte.

En un país de algo más de 25 millones de habitantes, sólo 100.000 personas están conectadas a Internet.

Uso de Internet: La población no tiene libertad para conectarse a la web global; únicamente pueden ingresar a una plataforma interna controlada por el Estado. La navegación por Internet queda reservada para funcionarios y determinadas instituciones oficiales. El catálogo de páginas habilitadas ronda las 1.500. Para el resto, existe la intranet nacional llamada Kwangmyong. En un país con más de 25 millones de habitantes, apenas unas 100.000 personas cuentan con conexión.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quién es el presidente de Corea del Sur, golpeado por la ley marcial

¿Qué es la ley marcial?: La decisión del presidente de Corea del Sur que preocupa

Tragedia aérea en Corea del Sur: 179 muertos tras estrellarse avión de pasajeros

Escándalo en Miss Universo por acusaciones de fraude a horas de la final

Un incendio de gran magnitud sacude a Japón: más de 170 edificios destruidos y un muerto

Lo que se lee ahora
escandalo en miss universo por acusaciones de fraude a horas de la final
Tailandia.

Escándalo en Miss Universo por acusaciones de fraude a horas de la final

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Aguinaldo y bono de fin de año.
Atención.

Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo y el bono de fin de año en Jujuy

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre
Policial.

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre

Gaston Guillemet prófugo
Búsqueda.

Recompensa millonaria para dar con el empresario prófugo acusado de trata

Dictan prisión preventiva a dos acusados por la muerte de Gringo en La Mendieta
Maltrato.

Dictan prisión preventiva a dos acusados por la muerte de "Gringo" en La Mendieta

El Gobierno confirmó el calendario escolar 2026.
Educación.

Cuándo empiezan las clases 2026 en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel