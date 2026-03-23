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23 de marzo de 2026 - 17:17
Mundo.

Accidente aéreo en Colombia: un avión de la fuerza se estrelló tras despegar

El siniestro ocurrió este lunes en Puerto Leguízamo, suroeste del país, mientras transportaba tropas de la Fuerza Pública; al menos 48 personas resultaron heridas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un avión de la fuerza aérea de Colombia se estrelló luego de despegar.

Un avión de la fuerza aérea de Colombia se estrelló luego de despegar.

Un avión de la fuerza militar se precipitó este lunes en el suroeste de Colombia durante la maniobra de despegue. Hasta el momento, las autoridades no han precisado la cantidad total de víctimas. Según informó Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la aeronave llevaba a bordo 125 personas en total, de las cuales se reportaron oficialmente al menos 48 heridos.

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“Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública”, expresó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a través de la red social X.

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Confirmación oficial del accidente y primeros datos del operativo

El funcionario añadió que aún no se ha determinado la causa del siniestro. Asimismo, indicó que se pusieron en marcha todos los protocolos de asistencia destinados a las personas afectadas y a sus familias, junto con las tareas de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Mediante un video difundido en redes sociales, el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana detalló que, de las 125 personas que iban a bordo del C-130 Hércules, 114 correspondían a pasajeros y 11 a la tripulación. También informó que los 48 heridos fueron trasladados a centros médicos en Puerto Leguízamo.

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Al igual que Pedro Sánchez, señaló que aún no se han establecido las causas del incidente. Por el momento, solo se sabe que, poco después de iniciar el despegue, la aeronave presentó una falla y terminó precipitándose a tierra a escasa distancia del aeropuerto.

Asistencia en la zona y repercusiones políticas tras el siniestro

Desde la Defensa Civil de Colombia informaron que grupos de voluntarios se desplazaron hacia Putumayo para colaborar en la atención de la emergencia. Señalaron que trabajan de manera coordinada con otros equipos de rescate y difundieron un video en el que se observan restos de la aeronave afectados por el fuego.

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro se manifestó en redes sociales tras el siniestro. “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”, expresó.

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En ese mismo mensaje, cuestionó las demoras administrativas por obstaculizar sus proyectos de modernización de las Fuerzas Armadas. “No daré más tiempos, es la vida de los jóvenes la que se pone en juego. Por eso contra viento y marea modernicé la flota estratégica aérea”, agregó.

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