Amenazas de bomba en Europa: varios vuelos debieron cambiar de ruta y aterrizar bajo custodia

Una nueva serie de amenazas de bomba generó complicaciones esta mañana en distintos vuelos de Europa . Entre los servicios afectados hubo tres conexiones con Italia y otros dos que partieron de Copenhague y Madrid rumbo a Bulgaria , además de otros trayectos.

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Los avisos, que se suman a los registrados durante los últimos días, llevaron a las autoridades a cambiar el destino de varias aeronaves, realizar controles policiales y extremar las medidas de protección en los aeropuertos.

Según reportaron medios de Bulgaria a partir de información del Ministerio del Interior , difundida por la agencia ANSA , dos aeronaves provenientes de Copenhague y Madrid arribaron al aeropuerto Vasil Levski de Sofía , donde tanto los viajeros como las tripulaciones fueron sometidos a procedimientos de inspección .

En tanto, otro avión que había despegado de Londres llegó a la ciudad de Plovdiv . Por su parte, los trayectos vinculados con Italia que registraron inconvenientes fueron Dublín-Roma , Milán Malpensa-Varsovia y Helsinki-Roma .

Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre la presencia de elementos sospechosos o potencialmente peligrosos en ninguno de los aviones inspeccionados. Sin embargo, continúan las tareas de revisión para establecer quiénes están detrás de los avisos, mientras las terminales aéreas intensificaron los controles preventivos. De acuerdo con la agencia France Presse (AFP), al menos 12 servicios aéreos resultaron afectados.

Meanwhile, no aircraft have departed from Rome Fiumicino Airport (FCO) in the past 30 minutes.The reason for the disruption is currently unknown. https://t.co/XVIgI6R1Pa — Flightradar24 (@flightradar24) November 5, 2026

Por otro lado, un Airbus A320 de la compañía irlandesa Air Lingus, que realizaba el trayecto entre Dublín y Roma, debió modificar su recorrido y aterrizó en la base militar francesa de Évreux-Fauville. A bordo viajaban 151 pasajeros y seis integrantes de la tripulación. La aeronave fue escoltada por un caza Rafale y, según publicó Le Figaro, personal especializado en explosivos esperaba para revisar el avión.

Aviones escoltados por cazas y desvíos de emergencia en Francia

La fuerza aérea de Francia confirmó que varios aviones de combate fueron enviados para interceptar el vuelo comercial, luego de que surgiera la sospecha de que podía haber una bomba a bordo. El piloto modificó el rumbo y realizó varias maniobras circulares sobre el norte del país antes de aterrizar. Tanto los pasajeros como los integrantes de la tripulación se encuentran en buen estado.

En otro episodio, un Airbus A321 de Wizz Air, que había partido a las 7 desde el aeropuerto de Milán Malpensa con destino a Varsovia, tuvo que ser redirigido a Viena después de que la empresa recibiera un aviso de amenaza mientras la aeronave estaba en el aire. Desde la compañía explicaron que la decisión respondió a los procedimientos de protección establecidos para este tipo de situaciones.

La aerolínea Wizz Air informó que el servicio entre Milán Malpensa y Varsovia, registrado con el número W4 6387, debió modificar su recorrido y fue enviado a Viena. Además, señaló que mantiene contacto con los organismos correspondientes y que está implementando todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad de quienes viajaban en el avión.

Un correo anónimo en italiano, bajo investigación

Por su parte, un avión de Finnair que había partido desde Helsinki llegó sin inconvenientes al aeropuerto de Fiumicino cerca de las 9.30, bajo la custodia de aeronaves de combate de la Fuerza Aérea italiana. La intervención se produjo luego de que se recibiera un aviso anónimo sobre la posible presencia de un explosivo a bordo. A partir de esa advertencia, especialistas de la Policía pusieron en marcha los controles previstos para este tipo de episodios.

Representantes del aeropuerto señalaron a la agencia ANSA que las inspecciones se están llevando adelante sin inconvenientes y que no provocaron alteraciones en el funcionamiento de la terminal aérea de Roma. La investigación por los avisos que obligaron a intervenir en los vuelos provenientes de Helsinki y Dublín apunta a un único mensaje anónimo, redactado en italiano.

El correo electrónico fue enviado a primera hora de la mañana a distintas cuentas de ADR y de otras empresas que operan en el aeropuerto romano. De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, el mensaje llevaba como asunto «señalamiento de amenaza». La Policía Postal y la Policía de Fronteras Aéreas trabajan para establecer su procedencia e identificar a los responsables.

Casi diez vuelos europeos recibieron falsas amenazas

A lo largo de los últimos días, alrededor de diez servicios aéreos en Europa recibieron advertencias falsas sobre la supuesta presencia de explosivos. Cuatro de los episodios involucraron a aviones de Ryanair que cubrían los trayectos Manchester-Murcia, Lisboa-Roma, Dublín-Roma y Dublín-Sofía.

Además, en jornadas anteriores se habían recibido otros mensajes, también escritos en italiano, que alertaban sobre la presunta existencia de bombas en dos vuelos de Ryanair que tenían como destino la ciudad de Roma.