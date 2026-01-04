domingo 04 de enero de 2026

4 de enero de 2026 - 15:07
Tensión.

Donald Trump advirtió que Delcy Rodríguez "pagará un precio muy alto" si no coopera

Donald Trump lanzó una dura advertencia contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, al asegurar que “pagará un precio muy alto” si no coopera con Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro.

Por  Verónica Pereyra
Donald Trump advirtió a Delcy Rodríguez
La amenaza fue expresada durante una breve entrevista telefónica con la revista The Atlantic, en la que Trump dejó en claro que el futuro político y judicial de Rodríguez dependerá de su actitud frente a las exigencias del gobierno norteamericano. “Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro”, sostuvo el exmandatario.

image
Donald Trump capturó a Nicolás Maduro

Donald Trump capturó a Nicolás Maduro

Advertencia directa y presión política

Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de máxima tensión entre Estados Unidos y Venezuela, tras el operativo que derivó en la detención de Maduro, un hecho que generó repercusiones a nivel regional e internacional. En ese marco, la figura de Delcy Rodríguez quedó en el centro de la escena como principal referente del poder venezolano tras la captura del presidente.

Si bien Trump no precisó a qué tipo de consecuencias se refiere ni qué acciones espera por parte de la dirigente venezolana, sus palabras fueron interpretadas como una amenaza directa de sanciones políticas, judiciales o económicas, en línea con la histórica política de presión de Washington sobre el chavismo.

image
Donald Trump advirtió a Delcy Rodríguez

Donald Trump advirtió a Delcy Rodríguez

Repercusiones y escenario abierto

La advertencia pública del jefe de la Casa Blanca refuerza el clima de incertidumbre política en Venezuela, donde la captura de Maduro abrió un nuevo capítulo en la crisis institucional del país. Analistas internacionales señalan que el mensaje de Trump apunta a forzar una cooperación inmediata por parte de las autoridades venezolanas y a marcar límites claros sobre el futuro del poder en Caracas.

Por el momento, Delcy Rodríguez no respondió públicamente a las declaraciones, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de los acontecimientos y las posibles reacciones del gobierno venezolano ante la presión de Estados Unidos.

image

Quién es Delcy Rodríguez, la política venezolana que asumió la presidencia interina tras la captura de Maduro

Delcy Eloína Rodríguez Gómez, de 56 años, se convirtió en la presidenta interina de Venezuela el 3 de enero de 2026, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en una operación militar sin precedentes en el país. Su nombramiento fue ordenado por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano como una medida para conservar la continuidad administrativa y la defensa del Estado tras la abrupta ausencia de Maduro.

Rodríguez es una abogada y política con una larga trayectoria en el gobierno chavista. Graduada en Derecho en la Universidad Central de Venezuela, ha ocupado múltiples cargos de alto rango desde 2013, cuando Maduro la designó como ministra de Comunicación. Más tarde fue ministra de Relaciones Exteriores, lo que la convirtió en la primera mujer en ocupar ese puesto en Venezuela, y en 2018 fue nombrada vicepresidenta ejecutiva, cargo que mantiene al momento de asumir la presidencia interina.

image

