Donald Trump respaldó a Javier Milei en la sesión del Escudo de las Américas: "Tuvimos una gran victoria en Argentina"

Javier Milei y Donald Trump participaron del Escudo de las Américas

Javier Milei y Donald Trump volvieron a compartir este martes un encuentro internacional en Nueva York, durante una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas realizada en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí, el presidente estadounidense volvió a mencionar públicamente a la Argentina y expresó su respaldo político al mandatario argentino.

“Tuvimos una gran victoria en Argentina, y no hace tanto tiempo dos veces”, afirmó Trump durante su intervención. Más adelante, el mandatario estadounidense señaló que había respaldado electoralmente a distintos dirigentes de la región y volvió a incluir a la Argentina entre los casos que mencionó.

Javier Milei y Donald Trump participaron del Escudo de las Américas Javier Milei estuvo en el Escudo de las Américas. La reunión se desarrolló en la sede de Naciones Unidas y contó también con la presencia de funcionarios estadounidenses como el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el representante comercial Jamieson Greer y el asesor Stephen Miller, según la información difundida sobre el encuentro.

El Escudo de las Américas fue presentado originalmente por la administración estadounidense como una coalición para coordinar acciones contra el crimen organizado, el narcotráfico y la interferencia extranjera en el continente. La primera cumbre se había realizado en marzo y contó también con la participación de Milei.

Durante su discurso de este martes, Trump pidió a los integrantes de la alianza avanzar con sanciones contra organizaciones consideradas terroristas por Estados Unidos y reforzar la protección de recursos estratégicos, rutas comerciales y sectores energéticos. También sostuvo que los países de la región debían evitar que esos recursos quedaran bajo control de “potencias externas hostiles”. Qué dijo Milei durante la reunión Por su parte, Milei planteó que Argentina busca fortalecer su sistema de seguridad e inteligencia y vinculó esa estrategia con la protección de recursos críticos. También habló de asumir un papel activo en la seguridad regional y mencionó al Atlántico Sur y la Antártida entre los desafíos estratégicos. Tras el encuentro, Milei continuó con su agenda en Nueva York acompañado por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía Luis Caputo.

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