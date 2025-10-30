jueves 30 de octubre de 2025

30 de octubre de 2025 - 08:41
Opinión.

El Comando Vermelho, el factor Balcanes y la posibilidad Bioceánica

Tras la incursión en las favelas, el Comando Vermelho le marca la cancha a la región pero ya no de forma subterránea.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Miembros de la unidad especial de la policía militar detienen a presuntos traficantes de drogas, miembros del Comando Vermelho, durante una operación policial contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro (REUTERS/Aline Massuca)

Miembros de la unidad especial de la policía militar detienen a presuntos traficantes de drogas, miembros del Comando Vermelho, durante una operación policial contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro (REUTERS/Aline Massuca)

Laura Etcharren. Socióloga. Investigadora, consultora y asesora en temas de narcotráfico y narcomenudeo. Autora del libro "Esperando Las Maras, estado embrionario en Argentina".

Laura Etcharren. Socióloga. Investigadora, consultora y asesora en temas de narcotráfico y narcomenudeo. Autora del libro "Esperando Las Maras, estado embrionario en Argentina".

Si hay que poner un día en el que todo comenzó, habría remontarse a poco más de 45 años atrás, cuando ocurrió una violenta revuelta en Instituto Penal Cândido Mendes, situado en la Isla Grande de Río de Janeiro. Allí se desató una masacre que dio origen a Comando Vermelho.

Si hay que poner un día en el que todo comenzó, habría remontarse a poco más de 45 años atrás, cuando ocurrió una violenta revuelta en Instituto Penal Cândido Mendes, situado en la Isla Grande de Río de Janeiro. Allí se desató una masacre que dio origen a Comando Vermelho.

El abordaje a las favelas de Río de Janeiro ya recibe repudios de la ONU y los aspirantes al árbol selectivo de los Derechos Humanos se escandalizan. Pero el combate al narcotráfico es a los tiros y con derramamiento de sangre.

El narcotráfico en la región está consagrado y constatado. Hasta hace una década y media el triángulo embrionario sur compuesto por Chile, Argentina y Uruguay mantenía la esperanza de no reproducir, con colores locales, las barbaries de más allá. Sin embargo, no sólo las han repetido, también las han endulzado con negaciones, desarticulaciones imaginarias, legalización de la marihuana y el seguimiento de políticas reactivas.

Ninguno de los tres países en cuestión apostó a la prevención para que el narcotráfico no se consagre. Primero se consagró en Argentina, luego en Chile y finalmente en Uruguay. Las configuraciones son distintas pero las dinámicas representan un riesgo triangular en donde el Punto Tripartito (Bolivia, Chile y Argentina) y la Hidrovía, marcan no sólo el ingreso de estupefacientes al país sino también el ingreso escalonado de los distintos recursos humanos de la criminalidad organizada.

Sin dejar, por su puesto de lado, la dinámica de la Triple Frontera. Donde los sibaritas del narcotráfico se reúnen en cónclaves de negociación y degustación.

Laura Etcharren
Laura Etcharren. Socióloga. Investigadora, consultora y asesora en temas de narcotráfico y narcomenudeo. Autora del libro

Laura Etcharren. Socióloga. Investigadora, consultora y asesora en temas de narcotráfico y narcomenudeo. Autora del libro "Esperando Las Maras, estado embrionario en Argentina".

Los Balcanes y los Comandos de Brasil

La administración Macri, por sostenidas impericias y devaluación de la Secretaría de Fronteras a Subsecretaría, les abrió las puertas a recursos delictivos varios. Tren de Aragua, Primer Comando Capital y Comando Vermelho.

Durante la administración Fernández, con más improvisación aún, hacen sus pasos sigilosos y escalonados recursos del Cártel de los Balcanes. Una organización cuyo epicentro se encuentra en el sur de Europa y con una lógica de funcionamiento que combina jerarquía con redes. Sumado a métodos donde el derramamiento de sangre es apenas un detalle del negocio.

El Cártel de los Balcanes testeó territorialmente a todos los países de América Latina. Incluso a los centroamericanos. Espacio continental de sumadas problemáticas en términos políticos y de gestión de maras. Exceso de actores criminales y un solo presidente contenedor de la criminalidad, Nayib Bukele en El Salvador.

En Colombia, el Cártel de los Balcanes encontró todo lo que necesitaba para la configuración de las alianzas y la satisfacción del mercado del sur europeo de donde proviene. Se trata de la desintegración de la mayoría de sus cárteles y de un aceitado sistema de redes. Con lo cual, la garantía de la mercancía tendría un menor riesgo de tráfico y desde varios circuitos podrían responder a la potencial pérdida.

Los Balcanes tienen un control casi perfecto de las vías aéreas y fluviales con móviles propios y de fachadas empresariales creadas y emergentes del lavado de activos. Los colombianos, por su parte, se encargan de la vía terrestre para llegar con el producto a las coordenadas acordadas con poca antelación.

Las organizaciones criminales del PCC y del Comando Vermelho se transformaron, para los Balcanes, en piezas fundamentales para el testeo serbio en Argentina. Especialmente, en la zona de la hidrovía centro. Zárate/Campana. Y proximidades de San Nicolás.

Los tiros que supieron conseguir

El abordaje de la Policía de Río de Janeiro a las Favelas para ir contra la organización en red del Comando Vermelho necesitaba de planeamiento estratégico. Es decir, trazar distintos escenarios para saber cómo abordarlos. Para ello era necesaria la articulación con el Gobierno de Lula da Silva.

1- El abordaje sí indicó un reconocimiento territorial previo que detectó redes.

2- La lucha contra el narcotráfico en su fase reactiva es, inexorablemente, con derramamiento de sangre. Del lado criminal y del lado de las FFSS. De lo contrario es velo y engaño.

3- Las Policías, para este tipo de abordajes, necesitan coordinar acciones con las Fuerzas Federales del país y los Militares en el caso de Brasil.

4- La coordinación es para hacer un previo ejercicio de saturación en las inmediaciones e ir así creando un escenario que obligue -en este caso al Comando Vermelho- a la desterritorialización. Es decir, entrar en implosión.

5- Inducirlos a la implosión para luego sí poder ingresar y salvaguardar a todas aquellas personas que viven en las favelas y no son parte de la actividad criminal.

6- Articular y coordinar para asegurar el perímetro. Esto impide la fuga y el derrame del caos que debe tener su epicentro en las Favelas/Bastiones y no más allá de las mismas como está sucediendo.

Instituto Penal Cândido Mendes
Si hay que poner un día en el que todo comenzó, habría remontarse a poco más de 45 años atrás, cuando ocurrió una violenta revuelta en Instituto Penal Cândido Mendes, situado en la Isla Grande de Río de Janeiro. Allí se desató una masacre que dio origen a Comando Vermelho.

Si hay que poner un día en el que todo comenzó, habría remontarse a poco más de 45 años atrás, cuando ocurrió una violenta revuelta en Instituto Penal Cândido Mendes, situado en la Isla Grande de Río de Janeiro. Allí se desató una masacre que dio origen a Comando Vermelho.

La incursión era claramente necesaria.

El Comando Vermelho, al igual que el PCC y Familia do Norte se expandieron por toda América Latina.

De forma golondrina en clicas y fusionando algunos recursos con organizaciones criminales autóctonas, los Comandos – más de cuarenta, pero los nombrados son los más peligrosos- manejan los hilos del poder. De hecho, el PCC se disputa con el Cártel Mexicano de Jalisco Nueva Generación las ventajas para el narcotráfico que arroja el Corredor Bioceánico. Corredor que perfila su lado B de potencial enclave narcocriminal.

Los sucesos de violencia en Brasil son el epílogo de haber dejado crecer, durante todas las administraciones, a las organizaciones narcocriminales. Haber hecho de las cárceles centros de formación delictiva y subestimar desde el Oxi hasta los Nitazenos.

Porque el Comando Vermelho surge en la cárcel.

De la organización "sindical" de los derechos de los presos y demás temáticas del encierro a la construcción de una estructura de poder peligrosa, tentacular y sanguinaria.

La región está en peligro desde hace años. Solo que ahora se observa la incursión sanguinaria en Brasil en contraste, por ejemplo, con Argentina. Donde las incursiones son amorosas. Sin tiros de las Fuerzas Federales. Con narcos pasivos, regalones u olvidadizos en el marco de la imaginaria lucha sin cuartel.

Por: Socioblog Laura Etcharren

