El papa Francisco tuvo una noche estable tras su última crisis respiratoria

Italia. El papa Francisco ya no está en estado crítico, pero seguirá internado

El papa Francisco, de 88 años, continúa en recuperación tras haber atravesado una crisis respiratoria que requirió asistencia mecánica no invasiva. Según fuentes vaticanas, esta mañana se despertó, tomó café y leyó el periódico, lo que indica que se encuentra consciente y sin dolor. Sin embargo, su estado general sigue siendo delicado y los médicos mantienen el pronóstico reservado.

A pesar de que el Vaticano informó que no hubo nuevas complicaciones durante la noche, no se confirmó si Francisco aún requiere asistencia respiratoria. El papa puede moverse por sus propios medios y no está intubado, lo que representa una señal alentadora dentro de su cuadro de salud.