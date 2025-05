El Papa León XIV ofreció su mediación entre líderes mundiales para poner fin a las guerras

papa leon XIV (1).jpg

El pontífice, de nacionalidad estadounidense, insistió en que “la Santa Sede está disponible para que los enemigos se encuentren y se miren a los ojos, para que se devuelva a las personas la esperanza y la dignidad que merecen, la dignidad de la paz”. Luego añadió que él mismo “hará todos los esfuerzos para que esta paz prevalezca”.

El llamado del Papa llega en la víspera de la reunión en Turquía entre representantes de Rusia y Ucrania, un posible punto de inflexión en el conflicto iniciado por la invasión rusa en 2022.

En su mensaje, León XIV exhortó a no caer en narrativas que dividen al mundo entre buenos y malos. “Quien siembra la paz pasará a la historia, no quien cosecha víctimas; porque los demás no son enemigos, sino seres humanos: no personas malas a las que odiar, sino personas con las que dialogar”, afirmó. Y añadió que “la Iglesia no se cansará de repetir: que callen las armas”.