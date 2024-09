¿Cuáles son los beneficios del cacao para la salud?

El cacao es reconocido por brindar múltiples beneficios para la salud, sobre todo cuando se consume en forma de chocolate amargo, que posee un elevado contenido de cacao. Entre los principales beneficios, se destacan los siguientes:

Disminución de la presión arterial: de acuerdo con un estudio reciente, los flavonoides presentes en el cacao favorecen la producción de óxido nítrico, lo que provoca la dilatación de los vasos sanguíneos y mejora la circulación, contribuyendo a la reducción de la presión arterial. Estos efectos son más notables en personas de mayor edad o con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Los flavonoides del cacao no solo protegen el corazón, sino que también favorecen la función cognitiva y mejoran la memoria.

Regulación del colesterol : una investigación publicada por el Journal of the American Heart Association reveló que el cacao puede disminuir los niveles de colesterol LDL (conocido como " colesterol malo ") y aumentar los niveles de HDL (" colesterol bueno "), gracias a la presencia de compuestos como los polifenoles y la teobromina en el chocolate amargo.

: una investigación publicada por el reveló que el cacao puede disminuir los niveles de (conocido como " ") y aumentar los niveles de (" "), gracias a la presencia de compuestos como los y la en el chocolate amargo. Mejora de las capacidades cognitivas : estudios de la Harvard Medical School indican que el consumo de cacao puede potenciar las funciones cognitivas en personas mayores, al promover un mejor flujo sanguíneo hacia el cerebro y proteger las conexiones neuronales .

: estudios de la indican que el consumo de cacao puede potenciar las en personas mayores, al promover un mejor flujo sanguíneo hacia el y proteger las . Propiedades antioxidantes : los flavonoides presentes en el cacao funcionan como agentes antioxidantes que protegen las células contra el daño provocado por los radicales libres , lo que ayuda a prevenir una variedad de enfermedades crónicas .

: los flavonoides presentes en el cacao funcionan como agentes que protegen las células contra el daño provocado por los , lo que ayuda a prevenir una variedad de . Reducción de la inflamación crónica: tanto el cacao como el chocolate amargo han mostrado efectos antiinflamatorios que pueden ayudar a mitigar la inflamación crónica, un factor crucial en el desarrollo de varias enfermedades como la diabetes tipo 2, la artritis y algunos tipos de cáncer. Además, estos compuestos tienen un efecto positivo en el microbioma intestinal, fomentando un equilibrio de bacterias benéficas que, a su vez, favorecen una respuesta antiinflamatoria en el cuerpo.

El cacao tiene propiedades antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo, reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas.

¿Qué enfermedades ayuda a prevenir el cacao?

El consumo regular de cacao ha mostrado beneficios significativos en la prevención de diversas enfermedades. Entre ellas, se destacan:

Enfermedades del corazón : una investigación publicada en el Journal of the American Heart Association reveló que los compuestos del cacao, como los flavonoides , favorecen la salud cardiovascular al disminuir la presión arterial y los niveles de colesterol , reduciendo así el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares .

: una investigación publicada en el reveló que los compuestos del cacao, como los , favorecen la al disminuir la y los niveles de , reduciendo así el riesgo de y . Diabetes tipo 2 : el cacao posee propiedades antiinflamatorias que ayudan a mitigar la inflamación crónica , un factor fundamental en el desarrollo de la diabetes tipo 2 . Un estudio publicado en Frontiers in Immunology indica que los flavonoides del cacao pueden mejorar la sensibilidad a la insulina .

: el cacao posee que ayudan a mitigar la , un factor fundamental en el desarrollo de la . Un estudio publicado en indica que los del cacao pueden mejorar la . Deterioro mental: estudios realizados por la Harvard Medical School han mostrado que el cacao puede ralentizar los signos del deterioro cognitivo en personas mayores, como la pérdida de memoria y el desarrollo de trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer. Según Farzaneh A. Sorond, autor principal del estudio, el cacao favorece el acoplamiento neurovascular, una conexión crucial entre el flujo sanguíneo y las necesidades energéticas del cerebro.

Una dieta rica en cacao y otros alimentos con flavonoides puede contribuir a mejorar el equilibrio del microbioma intestinal y reducir la inflamación.

¿Qué son los flavonoides del cacao y cómo actúan en el organismo?

Los flavonoides son sustancias naturales encontradas en diversos alimentos, pero su presencia en el cacao es especialmente destacada. Estos compuestos funcionan principalmente como antioxidantes, defendiendo las células del cuerpo del daño provocado por los radicales libres, los cuales pueden acelerar el proceso de envejecimiento y elevar la probabilidad de padecer enfermedades crónicas.

Dentro del organismo, los flavonoides promueven la generación de óxido nítrico, lo que contribuye a la dilatación de los vasos sanguíneos y a una circulación sanguínea más eficiente. Aparte de sus ventajas para el sistema cardiovascular, una revisión de investigaciones publicada en Frontiers in Immunology reveló que los flavonoides también influyen favorablemente en el microbioma intestinal, fomentando un balance saludable de las bacterias intestinales y disminuyendo la inflamación general.

Día del chocolate.jpg Día del chocolate

Finalmente, las investigaciones sugieren que consumir diariamente 500 miligramos de flavonoides podría ser crucial para potenciar la memoria en adultos mayores, según el profesor Aedin Cassidy de la Queen’s University de Belfast. Esta cantidad puede lograrse de manera sencilla incorporando a la dieta alimentos como chocolate amargo, té verde, bayas y manzanas, según lo indicado por un estudio publicado en la revista The Proceedings of the National Academy of Sciences.

El cacao, desde su origen en las civilizaciones antiguas hasta su estudio en la ciencia contemporánea, continúa asombrando con sus múltiples beneficios para la salud. Cada investigación nueva refuerza la noción de que disfrutar de chocolate amargo con moderación no solo complace al gusto, sino que también actúa como una herramienta eficaz para preservar tanto el bienestar físico como mental.

