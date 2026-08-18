martes 18 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de agosto de 2026 - 15:49
Mundo.

Impactante: Potosí y Oruro amanecieron cubiertas de nieve

Las nevadas comenzaron durante la noche del lunes y afectaron también a Uyuni y otras localidades. La ABC trabaja para despejar el tramo Potosí–Uyuni.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Potosíy Oruro amanecen cubiertas de nieve

Potosí y Oruro amanecen cubiertas de nieve

Las ciudades bolivianas de Potosí y Oruro amanecieron este martes cubiertas de nieve, luego de las precipitaciones registradas desde la noche del lunes. El fenómeno también alcanzó a distintas localidades de ambos departamentos y dejó paisajes completamente blancos.

Lee además
Desfile por la Independencia de Bolivia (foto archivo).
Jujuy.

Desfile por la Independencia de Bolivia: habrá cortes y desvíos en Alto Comedero
Desfile por la Independencia de Bolivia.
Jujuy.

Independencia de Bolivia: se realizó el tradicional desfile en Alto Comedero

En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que muestran calles, viviendas y espacios públicos cubiertos por la nieve. Una situación similar se registró en Uyuni y comunidades cercanas, donde las bajas temperaturas y las nevadas modificaron por completo el paisaje habitual.

Potosí y Oruro amanecen cubiertas de nieve

Potosí y Oruro amanecen cubiertas de nieve

Potosí y Oruro amanecen cubiertas de nieve

Potosí y Oruro amanecen cubiertas de nieve

Trabajos para despejar la ruta Potosí–Uyuni

Ante las condiciones meteorológicas, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) desplegó tareas de atención y mantenimiento vial en el sector de Calerías, correspondiente al tramo carretero que conecta Potosí con Uyuni.

Los trabajos están a cargo de microempresas de conservación vial e incluyen la limpieza de la calzada y el retiro de la nieve acumulada, principalmente en los sectores donde las condiciones pueden dificultar la circulación de vehículos.

Potosí y Oruro amanecen cubiertas de nieve

Potosí y Oruro amanecen cubiertas de nieve

Potosí y Oruro amanecen cubiertas de nieve

Potosí y Oruro amanecen cubiertas de nieve

Potosí y Oruro amanecen cubiertas de nieve

Potosí y Oruro amanecen cubiertas de nieve

Buscan garantizar la transitabilidad

Además del despeje de la ruta, se implementaron medidas preventivas de seguridad vial con el objetivo de mantener condiciones adecuadas de transitabilidad y reducir los riesgos para los conductores que circulan por la zona.

Las autoridades mantienen las tareas sobre los sectores afectados mientras continúan las bajas temperaturas en esta región de Bolivia. La acumulación de nieve obliga a extremar las precauciones al momento de circular, especialmente en los tramos donde puede formarse hielo sobre la calzada.

Potosí y Oruro amanecen cubiertas de nieve

Potosí y Oruro amanecen cubiertas de nieve

Potosí y Oruro amanecen cubiertas de nieve

Potosí y Oruro amanecen cubiertas de nieve

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Desfile por la Independencia de Bolivia: habrá cortes y desvíos en Alto Comedero

Independencia de Bolivia: se realizó el tradicional desfile en Alto Comedero

Salta: piden colocar 200 cámaras para reforzar los controles en la frontera con Bolivia

Cobro a extranjeros: "La mayoría de la gente que entra de Bolivia tiene doble nacionalidad"

Nuevo terremoto de 4,8 sacudió Granada: hubo heridos

Lo que se lee ahora
Un terremoto de magnitud 4,8 volvió a sacudir Granada. Hubo tres heridos leves, daños materiales, evacuaciones y varias réplicas. video
España.

Nuevo terremoto de 4,8 sacudió Granada: hubo heridos

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Nevó en La Quiaca: las impactantes imágenes de la ciudad cubierta de blanco video
Jujuy.

Nevó en La Quiaca: las impactantes imágenes de la ciudad cubierta de blanco

Cuesta de Lipán: dos tragedias en un mes y una ruta que pide cautela
Jujuy.

Cuesta de Lipán: dos tragedias en un mes y una ruta que pide cautela

La fiebre es uno de los principales síntomas de la brucelosis. video
Salud.

Detectan dos casos de brucelosis humana en Jujuy y piden extremar la precaución

El Ceibal - San Antonio
Jujuy.

El Ceibal: se desbarrancó por mirar una gallina y murió

Brucelosis.
Salud.

Brucelosis en Jujuy: qué es, cómo se contagia y cómo prevenirla

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel