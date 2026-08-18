Impactante: Potosí y Oruro amanecieron cubiertas de nieve

Potosí y Oruro amanecen cubiertas de nieve

Las ciudades bolivianas de Potosí y Oruro amanecieron este martes cubiertas de nieve, luego de las precipitaciones registradas desde la noche del lunes. El fenómeno también alcanzó a distintas localidades de ambos departamentos y dejó paisajes completamente blancos.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que muestran calles, viviendas y espacios públicos cubiertos por la nieve. Una situación similar se registró en Uyuni y comunidades cercanas, donde las bajas temperaturas y las nevadas modificaron por completo el paisaje habitual.

Potosí y Oruro amanecen cubiertas de nieve Potosí y Oruro amanecen cubiertas de nieve Trabajos para despejar la ruta Potosí–Uyuni Ante las condiciones meteorológicas, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) desplegó tareas de atención y mantenimiento vial en el sector de Calerías, correspondiente al tramo carretero que conecta Potosí con Uyuni.

Los trabajos están a cargo de microempresas de conservación vial e incluyen la limpieza de la calzada y el retiro de la nieve acumulada, principalmente en los sectores donde las condiciones pueden dificultar la circulación de vehículos.

Potosí y Oruro amanecen cubiertas de nieve Potosí y Oruro amanecen cubiertas de nieve Potosí y Oruro amanecen cubiertas de nieve Buscan garantizar la transitabilidad Además del despeje de la ruta, se implementaron medidas preventivas de seguridad vial con el objetivo de mantener condiciones adecuadas de transitabilidad y reducir los riesgos para los conductores que circulan por la zona. Las autoridades mantienen las tareas sobre los sectores afectados mientras continúan las bajas temperaturas en esta región de Bolivia. La acumulación de nieve obliga a extremar las precauciones al momento de circular, especialmente en los tramos donde puede formarse hielo sobre la calzada. Potosí y Oruro amanecen cubiertas de nieve Potosí y Oruro amanecen cubiertas de nieve

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