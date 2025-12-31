Nueva Zelanda recibió el 2026 con un show de fuegos artificiales

Nueva Zelanda volvió a convertirse en el primer país del planeta en recibir el Año Nuevo. Gracias a su ubicación en el huso horario UTC +13, miles de personas comenzaron los festejos de 2026 cuando en gran parte del mundo todavía reinaba el 31 de diciembre. El epicentro de las celebraciones fue Auckland, la ciudad más poblada del país, donde se desarrolló un espectáculo que combinó luces, música y fuegos artificiales.

Desde las primeras horas de la noche, residentes y turistas se concentraron en los alrededores de la Sky Tower, el edificio más alto del hemisferio sur. Allí se desplegó una propuesta visual que incluyó proyecciones con imágenes enviadas por el público, en una previa que se extendió durante varias horas antes de la medianoche.

A las 00:00 en punto, el cielo de Auckland se iluminó con un espectáculo pirotécnico de cinco minutos que incluyó más de 3.500 disparos sincronizados con música. Las luces se desplegaron desde la torre y se reflejaron en distintos puntos de la ciudad, generando una postal que fue transmitida en vivo por los principales canales del país y replicada en redes sociales.

El evento fue seguido también desde zonas costeras y parques urbanos, donde se instalaron pantallas y espacios para que el público pudiera disfrutar del inicio del año en comunidad. La magnitud del show posicionó nuevamente a Nueva Zelanda como uno de los primeros escenarios del mundo en dar la bienvenida al calendario nuevo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Festejos en Wellington y en otras ciudades

En paralelo, la capital del país, Wellington, organizó su propio cronograma de celebraciones en el sector del waterfront. Allí se desarrollaron recitales en vivo, actividades culturales y un espectáculo de fuegos artificiales sobre el lago Whairepo Lagoon, que reunió a residentes y visitantes en un clima festivo.

Las autoridades locales reforzaron los operativos de seguridad y tránsito, con presencia policial en los principales puntos de encuentro. Además, se realizaron recomendaciones para celebrar de manera responsable, evitar situaciones de riesgo y respetar las normas de convivencia durante los festejos nocturnos.

A qué hora llega el Año Nuevo al resto del mundo

Mientras Nueva Zelanda inauguraba el 2026, otros países comenzaron su cuenta regresiva. En Argentina, el Año Nuevo llega a las 00:00 horas del 1 de enero, lo que equivale a las 10:00 de la mañana del 31 de diciembre en territorio neozelandés.

En Australia, el cambio de año se produce dos horas después que en Nueva Zelanda, mientras que en Japón ocurre a las 10:00 de la mañana del 31 de diciembre, hora argentina. En Europa occidental, como España, el nuevo año comienza a las 20:00 de Argentina, y en Estados Unidos, dependiendo de la zona, el festejo se extiende entre la 1 y las 4 de la madrugada del 1 de enero en horario argentino.

De este modo, el planeta recorre casi 24 horas de celebraciones continuas, con Nueva Zelanda como punto de partida del calendario mundial.