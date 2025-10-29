Río de Janeiro: las calles quedaron vacías tras el operativo policial que terminó con más de 120 muertos

Hubo una megaoperación este martes de las policías Civil y Militar en los complejos de la Penha y del Alemão.

Luego de una amplia operación conjunta llevada a cabo este martes por las policías Civil y Militar en los complejos de Penha y Alemão , ubicados en la zona norte de Río de Janeiro , la ciudad vivió una noche de calles desiertas y un silencio inusual que se extendió por distintos barrios.

La situación comenzó a agravarse durante la tarde anterior, cuando el municipio elevó la alerta al “Estadio 2” dentro del sistema de riesgo , debido a los bloqueos organizados por grupos narcotraficantes en sectores de la zona norte, oeste, sudoeste y el centro . En la mañana siguiente, el alcalde Eduardo Paes informó que la ciudad retornó al nivel 1 , correspondiente a la normalidad .

Paralelamente, los hospitales se llenaron de familiares y vecinos desesperados, que buscan entre los cuerpos acumulados alguna pista sobre sus seres queridos desaparecidos , sin saber aún si fueron detenidos , resultaron heridos , murieron o lograron escapar .

Más de 60 personas muertas y al menos 80 detenidos es el saldo preliminar de la megaoperación policial llevada a cabo este martes.

Según el sindicato RioÔnibus , al menos 71 colectivos fueron colocados como barricadas en diferentes sectores de la ciudad. Los comerciantes señalaron que numerosos locales cerraron por órdenes de grupos criminales , mientras que muchos vecinos experimentaron un regreso a sus hogares caótico .

Porque informan que la policía inició un operativo con tanques y helicópteros y entró a las favelas para sacar a los narcos del Comando Vermelho. Hay más de 60 fallecidos y 80 detenidos.



Durante la noche, la tensión se mantuvo palpable. Una mujer que paseaba con su perro por la Praça Varnhagen, en Tijuca, relató a O Globo: “Parece Covid. Muy extraño”. Quien hubiese visitado Río durante las primeras semanas de la pandemia y regresara tras la operación, encontraría un panorama muy similar. El sector conocido como “Buxixo”, normalmente lleno de actividad, bares y samba, permaneció vacío y silencioso.

Las calles de Río estuvieron desiertas en la madrugada.

Los bares y restaurantes del área permanecieron cerrados, y las calles que suelen concentrar la vida nocturna aparecieron desiertas. En el Boulevard 28 de Setembro, en Vila Isabel, apenas permanecían en la calle dos barrenderos, dos recicladores y un pequeño bar abierto.

Esta arteria, reconocida por sus bares históricos asociados a compositores como Noel Rosa y Martinho da Vila, ofrecía un panorama poco habitual. La Rua Teodoro da Silva, que comunica varios barrios, también estaba sin circulación de vehículos. En el Largo Verdun, en Grajaú, incluso una farmacia 24 horas cerró, reflejando la inactividad que se observó igualmente en Maracanã y la Avenida Rei Pelé.

Una camioneta de la Policía circula por una calle desierta de Río.

Calles históricas y avenidas principales de Río de Janeiro están desiertas

La autopista Grajaú-Jacarepaguá, principal conexión entre la Zona Norte y la Zona Sudoeste, permaneció cerrada, lo que generó especial sorpresa y atención. Esta vía, que atraviesa comunidades bajo control del Comando Vermelho, fue uno de los blancos estratégicos de la operación.

Alrededor de las 3:30 de la madrugada, el Centro de Operações e Resiliência do Rio (Cor-Rio) informó que todas las calles y avenidas habían sido liberadas, siendo la Grajaú-Jacarepaguá la última en recuperar circulación.

En la Zona Sur, la madrugada transcurrió bajo un ambiente tenso y calles desiertas, producto de la movilidad limitada y el regreso temprano de los vecinos a sus hogares. En la Praça São Salvador, en Laranjeiras, se notaba la ausencia del habitual bullicio.

No hubo circulación de personas en lugares donde suele haber mucho movimiento.

“Solo estoy de paso, porque necesitaba comprar algo urgente en el mercado, pero estoy apurado. En una noche cualquiera, estaría viendo un partido en una mesa, pero hoy me quedo en casa”, relató un vecino al medio local G1.

Comercios cerrados y vida nocturna paralizada

El mismo panorama se repitió en el Largo do Machado, donde la mayoría de los comercios permaneció cerrada y aquellos que abrieron registraron una menor afluencia de clientes. Luis Felipe, camarero de un restaurante del área, comentó: “Hoy está muy difícil, las calles están desiertas y los clientes que llegan se quedan menos tiempo que de costumbre”.

El Comando Vermelho toma represalias y esta sembrando el terror en todo Rio de Janeiro.

Cortes de calles y ataques a centros comerciales , la ciudad es un caos



Incluso los establecimientos de servicio 24 horas, como farmacias y cerrajerías, interrumpieron sus actividades. En Botafogo, la falta de actividad en la Rua Voluntários da Pátria, una de las arterias principales del barrio, resultó evidente. Incluso la Rua Arnaldo Quintela, señalada por la revista Time Out como una de las más “cool” del mundo, permaneció vacía.

Una de las autopistas de Río sin autos.

Durante la madrugada del miércoles, la alcaldía de Río de Janeiro informó que todas las vías habían sido liberadas tras la contraofensiva del Comando Vermelho. “La última vía en ser reabierta fue la autopista Grajaú-Jacarepaguá, en dirección a Jacarepaguá, a las 2:45”, detalló el Centro de Operaciones y Resiliencia.

Transporte colapsado y vecinos obligados a caminar

Antes de las 6:00, el alcalde Eduardo Paes confirmó que la ciudad retornaba a la Etapa 1 (normalidad), después de 16 horas bajo la Etapa 2. “La ciudad regresa a la Fase 1. El transporte funciona con normalidad y la circulación fluye con normalidad. Nos mantenemos alerta. ¡Manténganse informados a través de los canales oficiales!”, afirmó. La Fase 2 señalaba incidentes de gran impacto con riesgo de empeoramiento.

La gente se quedó en sus casas.

Durante más de 12 horas, grupos de narcotraficantes bloquearon calles y avenidas utilizando autobuses y otros vehículos, en represalia por la operación policial.

Hacia media tarde, las empresas de transporte ordenaron que las unidades regresaran a sus cocheras, dejando a numerosos vecinos varados. Algunos tuvieron que caminar hasta cinco kilómetros para llegar a sus hogares, en lo que se convirtió en uno de los días más complicados para la ciudad en muchos años.