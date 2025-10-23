Se levantó el corte en el puente fronterizo internacional entre Bolivia y Jujuy

Puente Fronterizo de La Quiaca - Villazón

Después de una jornada tensa, finalmente quedó habilitado este jueves 23 de octubre el puente internacional La Quiaca–Villazón. El paso fronterizo había sido bloqueado por padres de la Unidad Educativa Daniel Campos de Villazón, en reclamo por la falta de desembolso económico para la institución.

El puente de Villazón - La Quiaca quedó habilitado Durante gran parte del miércoles 23, familiares de la Unidad Educativa Daniel Campos de Villazón bloquearon el paso hacia Bolivia en el puente internacional. Tras varias horas, finalmente se levantó la medida y el tránsito, tanto para peatones como para conductores de transporte, quedó habilitado en su totalidad.

La medida inició como un reclamo por la falta de desembolso económico por parte de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), institución dependiente del Gobierno Nacional de Bolivia. En ese contexto, los padres de los estudiantes, aseguraban que “el retraso en el pago ha paralizado la construcción del establecimiento, generando molestia en la comunidad educativa”.

corte puente internacional bolivia la quiaca Horarios de atención en el puente La Quiaca - Villazón Habilitado con horario intermitente: lunes a viernes Ingreso: 08:00 a 18:00 hs

Egreso: 11:00 a 21:00 hs

Sábados y feriados Ingreso 07:00 a 19:00 hs

Egreso: 13:00 a 19:00 hs



**Domingo solo ingreso de 07:00 A 13:00

