jueves 23 de octubre de 2025

23 de octubre de 2025 - 11:40
Importante.

Se levantó el corte en el puente fronterizo internacional entre Bolivia y Jujuy

El puente internacional que une La Quiaca y Villazón, fue habilitado después de varias horas de bloqueo por parte de padres de la Unidad Educativa Daniel Campos.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Puente Fronterizo de La Quiaca - Villazón

Puente Fronterizo de La Quiaca - Villazón

Después de una jornada tensa, finalmente quedó habilitado este jueves 23 de octubre el puente internacional La Quiaca–Villazón. El paso fronterizo había sido bloqueado por padres de la Unidad Educativa Daniel Campos de Villazón, en reclamo por la falta de desembolso económico para la institución.

elecciones en bolivia: como votar en jujuy video
Política.

Elecciones en Bolivia: cómo votar en Jujuy
Sigue el corte en el puente internacional fronterizo entre Jujuy y Bolivia video
Reclamo.

Sigue el corte total en el puente internacional fronterizo entre Jujuy y Bolivia

El puente de Villazón - La Quiaca quedó habilitado

Durante gran parte del miércoles 23, familiares de la Unidad Educativa Daniel Campos de Villazón bloquearon el paso hacia Bolivia en el puente internacional. Tras varias horas, finalmente se levantó la medida y el tránsito, tanto para peatones como para conductores de transporte, quedó habilitado en su totalidad.

corte puente internacional bolivia la quiaca

Horarios de atención en el puente La Quiaca - Villazón

Habilitado con horario intermitente: lunes a viernes

Ingreso: 08:00 a 18:00 hs
Egreso: 11:00 a 21:00 hs

Sábados y feriados

Ingreso 07:00 a 19:00 hs
Egreso: 13:00 a 19:00 hs

**Domingo solo ingreso de 07:00 A 13:00

