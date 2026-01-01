Suiza: decenas de personas murieron en un incendio en un bar

Suiza: decenas de personas murieron en un incendio en un bar

Un incendio desatado en la madrugada de este 1 de enero en el bar Le Constellation de Suiza dejó varias víctimas fatales y numerosos heridos, según informaron las autoridades, aunque por el momento no se difundió un balance oficial de muertos y heridos.

El siniestro comenzó alrededor de la 01:30 (hora local), en pleno festejo de Año Nuevo . Testigos reportaron una fuerte explosión antes de que el local quedara envuelto en llamas , pero la Policía descartó la hipótesis de un atentado y confirmó que la detonación estuvo vinculada al mismo incendio.

Sin cifras oficiales, pero estimaciones alarmantes

La Policía del cantón de Valais se limitó a informar que “varias personas perdieron la vida y otras resultaron heridas”, sin precisar el número de afectados. Sin embargo, medios suizos publicaron estimaciones basadas en fuentes médicas y policiales.

El diario Blick citó a un médico que habló de “docenas de muertos”, mientras que Le Nouvelliste mencionó “alrededor de 40 fallecidos y 100 heridos”. Ninguna de estas cifras fue confirmada oficialmente, y las autoridades siguen trabajando para establecer la magnitud exacta del desastre.

Investigación en curso en Suiza

Las causas del incendio aún no están claras. La Policía señaló que el fuego tiene un “origen indeterminado” y que la investigación sigue abierta. Testigos mencionaron que la explosión podría haber estado vinculada al uso de material pirotécnico durante un concierto en el bar, aunque esta hipótesis no fue corroborada por los investigadores.

Un operativo de emergencia sin precedentes

Apenas se declaró el incendio, un amplio despliegue de policías, bomberos y servicios de emergencia rodeó el bar, uno de los epicentros de la vida nocturna de Crans-Montana. La zona fue evacuada y se estableció una exclusión aérea para facilitar el trabajo de los equipos de rescate.

Horas después, ambulancias seguían en el lugar, mientras el olor a quemado impregnaba todavía el aire. Testigos describieron escenas de pánico: personas corriendo, gritos en la oscuridad y las llamas iluminando la noche alpina.

Un turista estadounidense contó a la agencia AFP que vio a la multitud huir desesperada, mientras filmaba el avance del fuego. Otros residentes relataron que, al coincidir con los fuegos artificiales de Año Nuevo, tardaron en comprender la gravedad de la situación, hasta que una columna de humo expuso el alcance de la tragedia.

Le Constellation, un bar concurrido y en plena celebración

Le Constellation es uno de los bares más populares entre jóvenes y turistas en Crans-Montana. Según datos del resort, tiene capacidad para unas 300 personas en el interior y 40 en su terraza. Durante la fiesta de Año Nuevo, al menos un centenar de personas se encontraba celebrando en el establecimiento.

Crans-Montana, reconocida por su exclusividad y por atraer a visitantes de todo el mundo, estaba colmada cuando ocurrió la tragedia, que dejó en shock a la comunidad y a quienes se encontraban de vacaciones.

Las autoridades suizas continúan trabajando en la identificación de las víctimas y en el esclarecimiento de las causas del incendio, mientras la comunidad internacional sigue con atención el impacto de una de las tragedias más graves ocurridas en un festejo de Año Nuevo en Europa.