jueves 01 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de enero de 2026 - 09:38
Tragedia.

Suiza: decenas de personas murieron en un incendio en un bar

El comienzo del 2026 quedó opacado en Suiza por un incendio que arrasó con un bar repleto de turistas en Crans-Montana.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Suiza: decenas de personas murieron en un incendio en un bar

Suiza: decenas de personas murieron en un incendio en un bar

Suiza: decenas de personas murieron en un incendio en un bar

Suiza: decenas de personas murieron en un incendio en un bar

Un incendio desatado en la madrugada de este 1 de enero en el bar Le Constellation de Suiza dejó varias víctimas fatales y numerosos heridos, según informaron las autoridades, aunque por el momento no se difundió un balance oficial de muertos y heridos.

Lee además
Se le incendió su casa en Abra Pampa y perdió todo: necesita la ayuda de todos
Tragedia.

Se le incendió su casa en Abra Pampa y perdió todo: necesita la ayuda de la comunidad
Se incendió una finca en Pampa Blanca y dejó importantes daños materiales
Siniestro.

Se incendió una finca en Pampa Blanca y dejó importantes daños materiales

El siniestro comenzó alrededor de la 01:30 (hora local), en pleno festejo de Año Nuevo. Testigos reportaron una fuerte explosión antes de que el local quedara envuelto en llamas, pero la Policía descartó la hipótesis de un atentado y confirmó que la detonación estuvo vinculada al mismo incendio.

Suiza: decenas de personas murieron en un incendio en un bar
Suiza: decenas de personas murieron en un incendio en un bar

Suiza: decenas de personas murieron en un incendio en un bar

Sin cifras oficiales, pero estimaciones alarmantes

La Policía del cantón de Valais se limitó a informar que “varias personas perdieron la vida y otras resultaron heridas”, sin precisar el número de afectados. Sin embargo, medios suizos publicaron estimaciones basadas en fuentes médicas y policiales.

El diario Blick citó a un médico que habló de “docenas de muertos”, mientras que Le Nouvelliste mencionó “alrededor de 40 fallecidos y 100 heridos”. Ninguna de estas cifras fue confirmada oficialmente, y las autoridades siguen trabajando para establecer la magnitud exacta del desastre.

Suiza: decenas de personas murieron en un incendio en un bar
Suiza: decenas de personas murieron en un incendio en un bar

Suiza: decenas de personas murieron en un incendio en un bar

Investigación en curso en Suiza

Las causas del incendio aún no están claras. La Policía señaló que el fuego tiene un “origen indeterminado” y que la investigación sigue abierta. Testigos mencionaron que la explosión podría haber estado vinculada al uso de material pirotécnico durante un concierto en el bar, aunque esta hipótesis no fue corroborada por los investigadores.

Un operativo de emergencia sin precedentes

Apenas se declaró el incendio, un amplio despliegue de policías, bomberos y servicios de emergencia rodeó el bar, uno de los epicentros de la vida nocturna de Crans-Montana. La zona fue evacuada y se estableció una exclusión aérea para facilitar el trabajo de los equipos de rescate.

Suiza: decenas de personas murieron en un incendio en un bar
Suiza: decenas de personas murieron en un incendio en un bar

Suiza: decenas de personas murieron en un incendio en un bar

Horas después, ambulancias seguían en el lugar, mientras el olor a quemado impregnaba todavía el aire. Testigos describieron escenas de pánico: personas corriendo, gritos en la oscuridad y las llamas iluminando la noche alpina.

Un turista estadounidense contó a la agencia AFP que vio a la multitud huir desesperada, mientras filmaba el avance del fuego. Otros residentes relataron que, al coincidir con los fuegos artificiales de Año Nuevo, tardaron en comprender la gravedad de la situación, hasta que una columna de humo expuso el alcance de la tragedia.

Le Constellation, un bar concurrido y en plena celebración

Le Constellation es uno de los bares más populares entre jóvenes y turistas en Crans-Montana. Según datos del resort, tiene capacidad para unas 300 personas en el interior y 40 en su terraza. Durante la fiesta de Año Nuevo, al menos un centenar de personas se encontraba celebrando en el establecimiento.

Embed - Varios fallecidos y heridos en un incendio en una estación de esquí en el sur de Suiza

Crans-Montana, reconocida por su exclusividad y por atraer a visitantes de todo el mundo, estaba colmada cuando ocurrió la tragedia, que dejó en shock a la comunidad y a quienes se encontraban de vacaciones.

Las autoridades suizas continúan trabajando en la identificación de las víctimas y en el esclarecimiento de las causas del incendio, mientras la comunidad internacional sigue con atención el impacto de una de las tragedias más graves ocurridas en un festejo de Año Nuevo en Europa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se le incendió su casa en Abra Pampa y perdió todo: necesita la ayuda de la comunidad

Se incendió una finca en Pampa Blanca y dejó importantes daños materiales

Susto en una estación de servicio de Jujuy: un vehículo se incendió y hubo una gran nube de humo

Tragedia en Navidad: una casa se incendió casi por completo en Alto Comedero

Cuál fue el primer país en recibir el Año Nuevo y cuál es el último

Lo que se lee ahora
Año Nuevo.
Culturas.

Por qué el 1 de enero marca el inicio del año en gran parte del mundo, pero no en todos los países

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Horóscopo 2026: ¿Cómo le irá a tu signo? video
Astrología.

Horóscopo 2026: ¿Cómo le irá a tu signo?

Estaciones de servicios en año nuevo (Foto ilustrativa)
Servicio.

Cómo atenderán las estaciones de servicio este miércoles y jueves por el año nuevo

Polémica por una camioneta robada en Jujuy y retenida por Aduana boliviana video
Internacional.

Polémica por una camioneta robada en Jujuy y retenida por Aduana boliviana

Agustín Battaglia, es el Jujeño del Año
¡Felicidades!

Agustín Battaglia es el Jujeño del Año 2025

Foto tomada desde Google Maps
Policiales.

Robaron un auto en CABA, tenía pedido de secuestro y lo encontraron en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel