Un argentino convivió con una tribu nómade en Siberia a -50°C: "Fue como volver a la prehistoria"

El argentino que convivió con una tribu nómade en la Siberia rusa a 50 grados bajo cero.

Existen rincones donde los límites se desdibujan y la sensación es la de un tiempo detenido desde hace siglos. Territorios tan aislados y extremos que la noción misma de “ vida civilizada ” se diluye entre el silencio total y los vientos helados . En las profundidades del norte ruso sobrevive una tribu nómade , de las últimas que existen en el mundo.

Mundo. Una argentina que vive en Países Bajos fue viral al contar cómo cambian las visitas entre chicos

Mundo. Por qué no hay tachos de basura en Tokio: la explicación de un argentino que se volvió viral

Se trata de los nenets . Hasta ese escenario remoto , donde cualquier equivocación puede tener consecuencias fatales , arribó el viajero argentino Darío Kaden, de 58 años.

Durante más de siete días, Darío abandonó por completo su vida habitual , su rutina diaria y todo aquello que caracteriza a la sociedad contemporánea . Sin cobertura telefónica , sin internet , sin agua caliente , sin baño y sin posibilidades reales de asistencia inmediata , el argentino se integró a la dura cotidianidad de una familia que vive en condiciones límite . Una experiencia de supervivencia extrema , despojo total y descubrimiento cultural en pleno corazón de la tundra siberiana, con temperaturas que llegaron a acercarse a los 50 grados bajo cero .

Darío Kaden convivió durante una semana con una familia nenet en la remota península de Yamal, en el norte de Rusia.

Arribar a la tundra siberiana no depende únicamente del presupuesto ni de la compra de un pasaje convencional . Se trata de una verdadera prueba de resistencia , tolerancia extrema y adaptación física y mental que comienza mucho antes de avistar cualquier asentamiento humano . El recorrido de Darío, nacido en la ciudad santafesina de Funes, inició con un vuelo internacional hacia Moscú y luego una segunda escala aérea rumbo a Salekhard, una localidad aislada ubicada exactamente sobre la línea del Círculo Polar Ártico. Sin embargo, Salekhard no representaba el destino final , sino el último punto de acceso antes del territorio más extremo.

Para llegar a la tribu de los nenets Darío debió trasladarse en vehículos especiales para nieve y hacer un viaje que duró 10 horas.

“La última civilización que vimos fue Salekhard, y de ahí nos subimos a unos vehículos especiales para nieve y estuvimos andando unas diez horas dentro de la tundra siberiana”, relató Darío.

Desde ese punto, el pavimento desapareció, la infraestructura humana quedó atrás y dio lugar a una extensión blanca, infinita, desolada y silenciosa, una superficie inmensa donde el horizonte se borra y la orientación se vuelve casi imposible.

“Durante horas no ves pueblos, no ves personas, no ves vehículos, no ves absolutamente nada”, recordó el viajero, aludiendo a una sensación de aislamiento extremo, casi espacial. El único indicio de presencia humana en todo el recorrido surgió a mitad del camino: “Encontramos como una especie de container, con una antena y un puesto de combustible en el medio de la nada”. Tras esa parada obligada para repostar, la travesía continuó hacia el interior del blanco infinito, avanzando a través del frío extremo, el silencio absoluto y la desolación total rumbo al campamento nenet.

“Una travesía de esta magnitud no figura en los catálogos del turismo convencional”, señaló Darío. De hecho, quienes coordinan la expedición funcionan más como una instancia de evaluación estricta, filtro previo y selección exigente que como una empresa turística convencional. “El grupo final estaba integrado por apenas siete personas, de distintas nacionalidades, y cada uno debió sortear un riguroso proceso de entrevistas psicológicas y evaluaciones físicas antes de recibir el visto bueno final”, destacó.

Con temperaturas que rozaron los 50 grados bajo cero, el viajero argentino experimentó una de las regiones más inhóspitas del planeta.

“Primero te piden ver si calificás para ir, de acuerdo al estilo de vida, si tenés preparación física adecuada, si sos saludable, si estás apto mentalmente. Después tenés que firmar permisos, y recién ahí te aceptan”, detalló el viajero argentino.

La exigencia extrema se explica por una razón concreta: en la tundra siberiana no existe margen para el error humano. Ante un episodio de apendicitis, una fractura, una emergencia médica o incluso una crisis de pánico en pleno hielo, la asistencia médica podría demorar alrededor de doce horas en llegar, y eso únicamente si las condiciones climáticas lo permiten.

“Una tormenta imprevista puede sepultar la zona y cortar los accesos durante jornadas enteras. Estás a 10 horas de cualquier tipo de civilización, completamente aislado, con 50 grados bajo cero”, apuntó el hombre.

Cuando el frío duele: la ciencia de sobrevivir a 50°C bajo cero

Ninguna persona, por más material de lectura o contenido audiovisual que haya consumido, llega verdaderamente preparada para el choque extremo que implica el invierno ártico. Cuando el grupo dejó atrás Salekhard, el registro del termómetro ya era estremecedor: 40 grados bajo cero. Sin embargo, al internarse en la vastedad inhóspita de la tundra, el clima se mostró todavía más severo y hostil.

Imagen del primer día que Darío llegó a la tribu de los nenets.

“Yo te puedo asegurar que cuando llegamos allá hacía más frío”, relató Darío Kaden, quien recordó además que los propios habitantes de la zona les advirtieron que la temperatura podía descender sin dificultad hasta los 55 o incluso 60 grados bajo cero.

En esas condiciones extremas y letales, el frío deja de percibirse como un fenómeno meteorológico para convertirse en una amenaza tangible, casi física, capaz de agredir, paralizar y adormecer el cuerpo en cuestión de instantes. “A los pocos segundos de sacar los guantes ya sentías dolor. La cara siempre queda expuesta; la nariz era lo peor. Había momentos en los que parecía congelarse”.

Para prevenir riesgos como la congelación severa de extremidades o la hipotermia, los integrantes del viaje fueron provistos de un equipamiento militar altamente técnico, muy superior a cualquier ropa de esquí urbana. Botas térmicas, trajes especiales, prendas de aislamiento extremo y una serie de dispositivos químicos calefactores se volvieron elementos imprescindibles.

“Son unas pelotitas térmicas que las abrís y durante diez horas generan calor constante. Las ponés dentro de los guantes o en las botas y son fundamentales porque llega un momento en que por más protección que tengas se te empieza a entumecer todo”, explica el viajero argentino.

Los nenets mantienen una forma de vida nómade basada en la cría de renos, actividad que sustenta su economía y cultura ancestral.

No obstante, los auténticos especialistas en supervivencia ártica son los nenets. A diferencia de los visitantes occidentales, que dependen de soluciones tecnológicas y químicas, ellos se desplazan con prendas elaboradas a partir de recursos naturales. “Ellos usan unos trajes de piel de reno. Son tan gruesos que hasta cuesta mover los brazos, pero te protegen muchísimo. Yo los probé y son increíblemente calientes”, relató con asombro.

La vida en el “Chum”: hacinamiento, salamandras y narices congeladas

La vivienda de los nenets no incluye ladrillos, cemento ni sistemas de cierre moderno. La familia que recibió a Darío habitaba un chum, una construcción tradicional de forma cónica levantada con múltiples piezas de madera y cubierta por capas gruesas de piel de reno, diseñadas para bloquear el viento glacial. En su interior, la noción occidental de intimidad prácticamente desaparece: distintas generaciones de la familia —abuelos, padres, hijos y nietos— conviven en un mismo espacio circular, apoyado directamente sobre el suelo helado.

En el centro de la estructura se encuentra una estufa de hierro que actúa como núcleo del hogar, ya que allí se concentra el fuego principal utilizado para cocinar y es, además, la única fuente de calor vital para todos. Sin embargo, sostener esa llama implica un desafío constante, dado que la madera escasa de la tundra debe administrarse con mucha precisión. Por ese motivo, “durante la madrugada, el fuego se apaga paulatinamente para preservar recursos, y es ahí cuando el verdadero desafío nocturno comienza”, explicó Darío Kaden.

Así era el interior de la chum (carpa) donde Darío convivió con una familia de nenets.

“A las cuatro de la mañana ya estaba despierto. La temperatura bajaba muchísimo y la nariz quedaba totalmente congelada. Llegaba un momento en que no podía seguir durmiendo. La nariz quedaba expuesta y empezaba a congelarse. A las cuatro de la mañana estaba despierto mirando el techo, pero tampoco podía salir porque el frío afuera era peor. Entonces te quedabas ahí acostado esperando que amaneciera”, rememora Kaden, asegurando que el sueño bajo esas condiciones nunca era reparador: “Creo que dormí cansado todos los días”.

A la incomodidad térmica se le sumaba una higiene llevada al extremo del ascetismo. Durante más de una semana, el agua caliente fue un lujo inexistente. “Durante seis días no me bañé. No había ninguna posibilidad. Apenas algunas toallitas húmedas”, contó.

Las necesidades fisiológicas básicas implicaban casi una pequeña expedición hacia el exterior: salir del chum y enfrentarse al paisaje helado a cielo abierto, soportando ráfagas intensas y cortantes, con la conciencia de que cualquier exposición prolongada de la piel podía derivar en graves lesiones por congelamiento.

Darío posa para la foto junto a los nenets sosteniendo la camiseta de la Selección Argentina.

Alimentación en el Ártico: pesca bajo el hielo y carne de reno

En un entorno dominado por el hielo permanente, donde la agricultura resulta biológicamente inviable, la alimentación de los nenets depende exclusivamente de los recursos naturales que brinda la naturaleza tanto bajo la superficie congelada como en su entorno inmediato. La dieta del campamento es altamente calórica, repetitiva y esencial para sostener la temperatura del cuerpo: se basa principalmente en carne y pescado, consumidos en muchos casos crudos o apenas congelados.

Darío Kaden tomó parte de manera activa en las agotadoras jornadas destinadas a la obtención de alimentos. En el caso de la pesca, los nenets debían desplazarse hasta lagos congelados, abrir orificios en el hielo extremadamente grueso —que podían superar el metro de espesor— utilizando herramientas de hierro, y luego introducir redes especiales por debajo de la superficie helada. Tras varias horas, regresaban para extraer lo que habían logrado capturar. “Comíamos mucho pescado que sacaban de los lagos congelados. La pesca es impresionante porque todo ocurre debajo de metros de hielo”.

El otro pilar fundamental de su alimentación —y también de su forma de vida— es la carne de reno, considerada un alimento altamente nutritivo, rico en grasas esenciales, que les proporciona la energía necesaria para resistir las durísimas jornadas de trabajo en temperaturas bajo cero.

Para pescar, los nenets cavan hoyos de hasta un metro en la nieve.

“Si se pudiera resumir la economía de los nenets en una sola palabra, esa palabra sería reno. Los renos son todo”, resumió Darío con énfasis. “No son mascotas, ni simples animales de granja; son el capital dinámico, el termómetro de riqueza de una familia y la llave de su supervivencia”, explicó.

La familia que albergó al viajero argentino administraba un rebaño de 500 animales. En el contexto de la tundra, el dinero en efectivo o las tarjetas bancarias no poseen ningún valor práctico, mientras que el reno funciona como una verdadera unidad de intercambio, casi como una moneda universal.

“Ellos tienen una relación muy especial con los renos porque son su capital. Si necesitan algo de la civilización, venden un reno. Las motos de nieve que tenían las compraron vendiendo renos”, detalló Darío Kaden.

Del reno se utiliza cada parte del animal bajo una lógica de aprovechamiento total, que adquiere incluso un carácter casi sagrado. Sus pieles son cosidas para fabricar abrigos tradicionales (malitsa) y también para cubrir las estructuras de los chum; los tendones se convierten en fibras resistentes que sirven como hilo; los huesos son trabajados para producir herramientas y juguetes; mientras que la carne constituye la base principal de la alimentación y asegura la supervivencia del grupo familiar.

El campamento estaba ubicado en plena tundra siberiana, a más de 10 horas de cualquier centro urbano.

La odisea de la migración: 6 kilómetros de puro agotamiento

Por una combinación de azar y coincidencia temporal, Kaden tuvo la oportunidad de ser testigo e incluso participar de uno de los rituales más antiguos de este pueblo: la migración nómada. Cada tres o cuatro semanas, cuando los renos agotan el líquen bajo la nieve, toda la comunidad se ve obligada a desmontar el campamento y trasladarse hacia nuevas áreas de pastoreo, para evitar la escasez de alimento.

Lo que en teoría parece un simple traslado se convierte en una secuencia de trabajo físico extremo en el contexto siberiano. El día previsto, la tranquilidad del asentamiento se rompió incluso antes del amanecer.

“A las siete de la mañana nos sacaron del chum y nos dijeron que sacáramos nuestras mochilas porque empezaban a desarmar todo”, recordó el viajero.

En pocas horas, mujeres y hombres desarmaron por completo las viviendas, apilando postes y pieles a gran velocidad. En paralelo, se realizaba la tarea más delicada: la captura de renos. “Fueron a buscar los renos y a enlazarlos para engancharlos a los trineos. No todos sirven. Tenían que elegir cuáles usar entre una manada de quinientos animales”, recordó.

Imagen del momento previo a la migración.

Con la caravana nómada ya formada —trineos y motos de nieve— comenzó la travesía por la tundra salvaje. Aunque eran solo seis kilómetros, el entorno convirtió el trayecto en una verdadera odisea, extendida durante varias horas.

“Nos movimos seis kilómetros y tuvimos que volver a armar toda la carpa. Imaginate que terminaron de hacerlo a las nueve de la noche”, contó Darío, quien intentó integrarse a las tareas del grupo colaborando en el traslado de maderas y el tensado de las pieles, aunque la dureza del entorno ártico rápidamente lo sobrepasó. “Cuando vos los querés ayudar sos más lo que molestás. Ellos saben exactamente qué hacer y además la comunicación era muy limitada por el idioma. Yo abandoné rápidamente porque era imposible seguirles el ritmo. Te puedo asegurar que fue agotador”, concluyó.

El lujo de no tener nada

El aislamiento absoluto del resto del mundo generó en Darío un fuerte proceso interno de reflexión y una forma de desapego que no había buscado. Cuando el santafesino se adentró en territorio siberiano, el contexto internacional estaba marcado por crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán. Durante siete días, el grupo permaneció completamente desconectado de cualquier información externa. “Nos fuimos sin saber qué iba a pasar. Decíamos: por ahí empezó la Tercera Guerra Mundial y nosotros estamos acá en el medio de la nada”, recordó entre risas.

La tienda estaba hecha con palos de madera y pieles de reno.

Esa desconexión total acabó convirtiéndose en una experiencia de humildad profunda y en una especie de cuestionamiento silencioso a los valores materialistas de la vida contemporánea. En la inmensidad de Yamal, las jerarquías sociales y el poder del dinero pierden relevancia hasta volverse prácticamente irrelevantes.

“No tenés que pensar en mails, mensajes, trabajo ni redes sociales. El tipo más millonario del mundo no tendría forma de utilizar su dinero estando ahí. Te valés por lo que sabés hacer para sobrevivir en la nieve. Ahí no importa cuánto dinero tengas. El multimillonario más rico del mundo vale exactamente lo mismo que cualquier otra persona. Volvés y te das cuenta de que vivimos rodeados de cosas que realmente no necesitamos”, reflexionó.

“Lo que viví fue totalmente de otra época. Todo muy arcaico, digamos. Fue como volver a la prehistoria, experimentar lo que te contaban en los libros del colegio”, expresó con asombro.

Aunque los hombres de este grupo étnico nómada son quienes se encargan de los trabajos de fuerza y generalmente permanecen más en el exterior.

Una cultura en la encrucijada del futuro

Más allá de la carga de adrenalina y del reto físico que implica resistir un clima tan extremo, lo que realmente dejó una huella profunda en la memoria de Darío Kaden fue haber presenciado una forma de existencia ancestral, que en la actualidad enfrenta una lucha silenciosa y desigual frente al avance de la modernidad.

El aislamiento de los nenets tampoco está al margen de la normativa del Estado ruso. Según disposiciones oficiales, los niños de esta comunidad pueden vivir sus primeros años en la libertad salvaje de la tundra, pero al llegar a la edad de escolarización obligatoria deben ser trasladados a internados en zonas urbanas, donde continúan su formación educativa de manera formal.

Ese desarraigo en edades tempranas termina generando una fractura cultural difícil de revertir en las nuevas generaciones. Una vez que prueban las comodidades de la vida en la ciudad —el acceso a internet, la calefacción y la tecnología—, la idea de regresar al rigor del chum y a la vida de pastoreo a temperaturas cercanas a los -50°C se vuelve cada vez menos atractiva para muchos de ellos.

Así era el baño de los nenets.

“Nos contaban que cada vez vuelven menos. Sobre todo las mujeres, ya no vuelven, y eso va matando un poquito todas estas tradiciones. Es una cultura que lentamente está cambiando”, lamentó el viajero argentino.

Por eso, Kaden rescata haber podido presenciar una sociedad en pleno proceso de transformación: “Lo lindo es que conocés una cultura inmerso en el día a día de ellos. No hay montaje ni espectáculo. Es la vida real. Fue como ver un pedazo de la historia humana que todavía sigue vivo”.

El regreso al ruido

El recorrido finalizó con el regreso sobre la misma travesía de unas diez horas, pero en dirección contraria, atravesando nuevamente la inmensa planicie congelada hasta devolver al grupo de siete expedicionarios a la ciudad de Salekhard. De manera abrupta, el choque con la vida moderna se hizo evidente: reaparecieron los edificios de cemento, el cableado eléctrico, el tránsito de autos y el destello constante de las pantallas digitales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miguel Bossio (@miguebossio)

“Cuando recuperé la señal tenía cientos de mensajes en el celular”, recordó Darío. Sin embargo, el hombre que regresaba desde la tundra ya no era el mismo que había partido. La vivencia de haber compartido alimentos básicos y el fuego con comunidades capaces de enfrentar el invierno más extremo del planeta, trasladando asentamientos completos a base de trineos y esfuerzo colectivo, dejó en él una marca profunda e imposible de borrar.

“No es un viaje para cualquiera. Pero fue la mejor experiencia que tuve, la más increíble que me tocó vivir”, afirmó con total convicción.

En un mundo cada vez más globalizado y uniformado, Darío Kaden comprobó que aún subsisten territorios donde rigen normas ancestrales y primarias. Un enclave congelado en el Ártico donde el dinero no tiene valor alguno, la tecnología pierde sentido y la existencia humana se desarrolla de manera constante pero silenciosa, acompañando el desplazamiento lento y firme de una manada de renos sobre el hielo perpetuo.