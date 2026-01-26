lunes 26 de enero de 2026

26 de enero de 2026 - 19:49
Temporal.

Ya son 25 los muertos por la tormenta invernal Fern en Estados Unidos

Por lo menos 25 personas murieron en Estados Unidos como consecuencia de la tormenta invernal Fern que afecta a varias ciudades.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
25 muertos por la tormenta invernal Fern en Estados Unidos

25 muertos por la tormenta invernal Fern en Estados Unidos

Al menos 25 personas murieron en Estados Unidos como consecuencia de la tormenta invernal Fern, que afecta a gran parte del país con intensas nevadas, temperaturas extremas y severas complicaciones en la vida cotidiana de las personas.

Según informaron las autoridades, el fenómeno climático provocó la paralización del tránsito, la cancelación de numerosos vuelos y la suspensión de clases durante el lunes en distintos estados donde golpea el clima.

25 muertos por la tormenta invernal Fern en Estados Unidos
25 muertos por la tormenta invernal Fern en Estados Unidos

25 muertos por la tormenta invernal Fern en Estados Unidos

Las muertes

El aumento en el número de víctimas fatales incluye diversos hechos relacionados con las condiciones climáticas adversas. Se reportaron dos personas atropelladas por barredoras de nieve en los estados de Massachusetts y Ohio.

Además hubo accidentes de trineo en Arkansas y Texas, y el hallazgo del cuerpo de una mujer cubierta de nieve en Kansas, luego de haber sido vista por última vez al salir de un bar. En la ciudad de Nueva York, las autoridades confirmaron que ocho personas fueron encontradas sin vida a la intemperie durante el gélido fin de semana.

25 muertos por la tormenta invernal Fern en Estados Unidos
25 muertos por la tormenta invernal Fern en Estados Unidos

25 muertos por la tormenta invernal Fern en Estados Unidos

El clima en Estados Unidos

El Servicio Nacional de Predicciones Meteorológicas advirtió que crecieron las probabilidades de que una nueva tormenta invernal de magnitud impacte en el este del país el próximo fin de semana. A través de un comunicado difundido en redes sociales, el organismo aclaró que aún es temprano para conocer detalles sobre su intensidad, aunque aseguró que se brindarán actualizaciones a lo largo de la semana.

Embed - ¡CAOS TOTAL EN EE.UU.! La Tormenta Fern deja 1 millón sin luz y 13.000 vuelos cancelados

