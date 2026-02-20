viernes 20 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de febrero de 2026 - 09:52
Hollywood.

Murió Eric Dane, actor recordado por sus papeles en Grey's Anatomy y Euphoria

El interprete, que alcanzó fama mundial como el doctor Mark Sloan, murió a los 53 años tras enfrentar una lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Murió a los 53 años Eric Dane, la estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria.

Murió a los 53 años Eric Dane, la estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria.

En la noche del jueves se informó el fallecimiento del actor Eric William Dane, recordado por su papel como Mark Sloan en la exitosa serie Grey’s Anatomy. La confirmación fue difundida por la revista People mediante un comunicado emitido por los familiares del actor.

Lee además
Nick Frost interpreta a Hagrid en el esperado remake de Harry Potter de HBO.
Streaming.

Serie de Harry Potter: el actor Nick Frost reveló cómo se transformó físicamente para ser Hagrid
El actor y comediante de 64 años falleció este miércoles 4 de febrero.
Luto.

¿De que murió el actor Juan Carlos Velázquez?

“Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”, introdujeron en un doloroso mensaje sus seres queridos.

Murió a los 53 años Eric Dane, la estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria.

El adiós al actor tras su lucha contra la ELA

“Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida. A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha”, apuntaron.

“Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento difícil”, concluyó el mensaje que de inmediato recorrió el mundo.

El intérprete había hecho pública la patología que padecía el 10 de abril de 2025 durante una entrevista en el ciclo Good Morning America. “No siento que este sea el final de mi historia, no siento que sea mi final”, le expresó en ese momento a la periodista Diane Sawyer.

El actor que dio vida al inolvidable Mark Sloan en la exitosa serie médica falleció tras una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El diagnóstico que marcó un antes y un después

Además, con la intención de incentivar a otras personas a realizarse controles de salud para enfrentar a tiempo esta afección, detalló cuáles habían sido las primeras señales que advirtió: “Comencé a sentir cierta debilidad en mi mano derecha y en ese momento no le di mucha importancia. Pensé que quizá había estado enviando demasiados mensajes de texto o que tenía la mano cansada. Pero unas semanas después, noté que había empeorado un poco”.

El protagonista de Grey’s Anatomy contó que, en ese escenario, primero acudió a un especialista en manos y luego a otro profesional. Sin embargo, ante la falta de mejorías, decidió consultar también a dos neurólogos. Después de nueve meses de evaluaciones y estudios, finalmente obtuvo el diagnóstico, que lo dejó completamente conmocionado.

A partir de ese momento, comenzó a impulsar acciones de concientización y a referirse públicamente a la afección que padece. Además, en diciembre confirmó la publicación de sus memorias, tituladas Book of Days: A Memoir in Moments, cuyo lanzamiento está previsto para 2026.

El actor era conocido por haber interpretado a Mark Sloan en la serie Grey's Anatomy, a Cal Jacobs en la serie Euphoria y al Capitán Tom Chandler en The Last Ship.

En una declaración publicada por la editorial The Open Field, Dane explicó cuál era la intención que motivó la escritura de su libro: “Quiero capturar lo que me ha formado: los días bonitos, los duros, los que nunca di por sentados, para que, aunque solo sea eso, la gente que lo lea recuerde lo que significa vivir con pasión”.

Asimismo, sumó una consideración sobre el efecto que aspiraba a provocar: “Si compartir esto ayuda a alguien a encontrar sentido a sus propios días, entonces merece la pena contar mi historia”. Sus dichos dejaban en evidencia la voluntad de ir más allá de su experiencia personal, con la intención de transformar su recorrido en una fuente de aliento para otros.

¿Quién era Eric Dane?

Eric Dane vino al mundo el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco. Aunque en su juventud muchos proyectaban para él una prometedora carrera en el waterpolo, su participación en una puesta teatral durante la escuela secundaria lo llevó a definir su verdadera vocación.

El actor utilizaba sus redes sociales para hablar sobre el ELA, la enfermedad que atravesaba.

Su primera aparición en la pantalla chica llegó en 1993, cuando formó parte de la serie Aquellos maravillosos años. A partir de ese momento, su trayectoria profesional avanzó sin interrupciones, incluso frente a la enfermedad que finalmente provocó su fallecimiento.

El rol que le daría proyección mundial fue el del doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy. A lo largo de seis temporadas, su personaje protagonizó escenas memorables hasta su fallecimiento dentro de la trama tras un accidente de avión en 2012, suceso que generó un fuerte impacto entre los seguidores de la ficción.

Gracias a ese reconocimiento, accedió a proyectos cada vez más atractivos dentro de la industria. De ese modo, interpretó a Jamie Madrox en X-Men: The Last Stand; más tarde, en 2014, pasó a integrar el reparto estable de The Last Ship y posteriormente se convirtió en uno de los rostros de Euphoria, una de las producciones más exitosas de HBO.

Embed

Su aparición más reciente fue un breve cameo en la segunda temporada de Mentes brillantes, donde encarnó a un bombero con diagnóstico de ELA. Ese trabajo, realizado después de conocer su propia enfermedad, fue recibido con una ovación que se extendió por más de diez minutos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Serie de Harry Potter: el actor Nick Frost reveló cómo se transformó físicamente para ser Hagrid

¿De que murió el actor Juan Carlos Velázquez?

El inesperado cameo de un actor de 'Stranger Things' en 'Cumbres borrascosas'

La increíble metamorfosis de un actor de Titanic para encarnar a Marlon Brando

"The Last of Us 3": el actor Jorge Lendeborg Jr. se suma a la serie como Manny

Las más leídas

Alerta amarilla para este fin de semana en Jujuy.
Tiempo.

Tres días bajo alerta por tormentas para Jujuy: en qué zonas se esperan lluvias

Diputados aprobó la Reforma Laboral.
Sesión.

Cómo votaron los diputados jujeños en la Reforma Laboral

Ayuda escolar.
Ejecutivo.

Este sábado pagan la ayuda escolar a los empleados estatales de Jujuy

Diputados aprobó la reforma laboral, pero la ley volverá al Senado para ser sancionada video
Congreso.

Diputados aprobó la Reforma Laboral y vuelve al Senado

Reforma laboral: qué pasa ahora tras la aprobación en Diputados y por qué vuelve al Senado
Congreso.

Reforma laboral: qué pasa ahora tras la aprobación en Diputados y por qué vuelve al Senado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel