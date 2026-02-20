Murió Eric Dane, actor recordado por sus papeles en Grey's Anatomy y Euphoria

En la noche del jueves se informó el fallecimiento del actor Eric William Dane , recordado por su papel como Mark Sloan en la exitosa serie Grey’s Anatomy. La confirmación fue difundida por la revista People mediante un comunicado emitido por los familiares del actor.

“Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA” , introdujeron en un doloroso mensaje sus seres queridos.

“Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos , su devota esposa y sus dos hermosas hijas , Billie y Georgia , quienes eran el centro de su vida . A lo largo de su lucha contra la ELA , Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación , decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha”, apuntaron.

“Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño . Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento difícil ”, concluyó el mensaje que de inmediato recorrió el mundo.

El intérprete había hecho pública la patología que padecía el 10 de abril de 2025 durante una entrevista en el ciclo Good Morning America. “No siento que este sea el final de mi historia, no siento que sea mi final”, le expresó en ese momento a la periodista Diane Sawyer.

El actor que dio vida al inolvidable Mark Sloan en la exitosa serie médica falleció tras una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El diagnóstico que marcó un antes y un después

Además, con la intención de incentivar a otras personas a realizarse controles de salud para enfrentar a tiempo esta afección, detalló cuáles habían sido las primeras señales que advirtió: “Comencé a sentir cierta debilidad en mi mano derecha y en ese momento no le di mucha importancia. Pensé que quizá había estado enviando demasiados mensajes de texto o que tenía la mano cansada. Pero unas semanas después, noté que había empeorado un poco”.

El protagonista de Grey’s Anatomy contó que, en ese escenario, primero acudió a un especialista en manos y luego a otro profesional. Sin embargo, ante la falta de mejorías, decidió consultar también a dos neurólogos. Después de nueve meses de evaluaciones y estudios, finalmente obtuvo el diagnóstico, que lo dejó completamente conmocionado.

A partir de ese momento, comenzó a impulsar acciones de concientización y a referirse públicamente a la afección que padece. Además, en diciembre confirmó la publicación de sus memorias, tituladas Book of Days: A Memoir in Moments, cuyo lanzamiento está previsto para 2026.

El actor era conocido por haber interpretado a Mark Sloan en la serie Grey's Anatomy, a Cal Jacobs en la serie Euphoria y al Capitán Tom Chandler en The Last Ship.

En una declaración publicada por la editorial The Open Field, Dane explicó cuál era la intención que motivó la escritura de su libro: “Quiero capturar lo que me ha formado: los días bonitos, los duros, los que nunca di por sentados, para que, aunque solo sea eso, la gente que lo lea recuerde lo que significa vivir con pasión”.

Asimismo, sumó una consideración sobre el efecto que aspiraba a provocar: “Si compartir esto ayuda a alguien a encontrar sentido a sus propios días, entonces merece la pena contar mi historia”. Sus dichos dejaban en evidencia la voluntad de ir más allá de su experiencia personal, con la intención de transformar su recorrido en una fuente de aliento para otros.

¿Quién era Eric Dane?

Eric Dane vino al mundo el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco. Aunque en su juventud muchos proyectaban para él una prometedora carrera en el waterpolo, su participación en una puesta teatral durante la escuela secundaria lo llevó a definir su verdadera vocación.

El actor utilizaba sus redes sociales para hablar sobre el ELA, la enfermedad que atravesaba.

Su primera aparición en la pantalla chica llegó en 1993, cuando formó parte de la serie Aquellos maravillosos años. A partir de ese momento, su trayectoria profesional avanzó sin interrupciones, incluso frente a la enfermedad que finalmente provocó su fallecimiento.

El rol que le daría proyección mundial fue el del doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy. A lo largo de seis temporadas, su personaje protagonizó escenas memorables hasta su fallecimiento dentro de la trama tras un accidente de avión en 2012, suceso que generó un fuerte impacto entre los seguidores de la ficción.

Gracias a ese reconocimiento, accedió a proyectos cada vez más atractivos dentro de la industria. De ese modo, interpretó a Jamie Madrox en X-Men: The Last Stand; más tarde, en 2014, pasó a integrar el reparto estable de The Last Ship y posteriormente se convirtió en uno de los rostros de Euphoria, una de las producciones más exitosas de HBO.

Su aparición más reciente fue un breve cameo en la segunda temporada de Mentes brillantes, donde encarnó a un bombero con diagnóstico de ELA. Ese trabajo, realizado después de conocer su propia enfermedad, fue recibido con una ovación que se extendió por más de diez minutos.