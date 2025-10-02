Netflix confirmó el rodaje de la nueva producción de Sebastián Ortega.

Netflix anunció el inicio del rodaje en Buenos Aires de El tiempo puede esperar , una nueva serie argentina producida por Underground , filial de NBC Universal Telemundo , responsables de éxitos como Lalola , Los exitosos Pells, Graduados, 100 días para enamorarse y, más recientemente, En el barro .

La serie fue concebida por Sebastián Ortega , quien también ejerce como director general , mientras que la producción ejecutiva está a cargo de Pablo Culell , el guion es obra de Alejandro Quesada y la dirección corre por cuenta de Guillermo Rocamora y Mariano Ardanaz .

Bruno y Florencia son una pareja de jóvenes nacidos en los años 90 que se aman profundamente y sueñan con un futuro compartido . Sin embargo, de manera repentina y sin explicación, Bruno desaparece sin dejar rastro alguno.

Tres décadas después, Bruno reaparece exactamente igual: misma edad, misma apariencia. Para él, apenas han transcurrido unas pocas horas, mientras que para Florencia han pasado treinta años. De esta manera, pasado y presente colisionan, poniendo a prueba si el amor puede superar los límites del tiempo.

Elenco de El tiempo puede esperar

Carla Peterson, Jerónimo Bosia, Valentina Zenere y Luciano Castro encabezan el reparto de la serie. Entre las actuaciones destacadas se encuentran Pablo Rago, Jorgelina Aruzzi, Alan Sabbagh y María Leal.

Además, participan como invitados especiales Juan Leyrado y Verónica Llinás. El elenco se completa con Leticia Siciliani, Leonora Balcarce, Toto Ferro y Mariana Genesio.