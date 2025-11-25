Netflix subió los precios en Argentina: así quedó cada plan en noviembre 2025

Netflix sube sus tarifas en Argentina.

Netflix anunció oficialmente que sus abonos subirán un 25% desde este mes. La última suba había sido en agosto, cuando los planes costaban $7.199 (Básico), $11.999 (Estándar) y $15.999 (Premium) por mes. Ahora bien, ¿cuáles serán los nuevos valores?

Netflix aumentó sus precios en Argentina. Los precios de los abonos informados por la compañía son:

Plan Básico: $8.999

$8.999 Plan Estándar: $14.999 (permite un adicional de $5.399)

$14.999 (permite un adicional de $5.399) Plan Premium: $19.999 (admite sumar hasta dos miembros extra) Cuánto cuestan y qué ofrecen los planes Básico, Estándar y Premium. A esas cifras se les agrega el 21% correspondiente al IVA y un 30% adelantado del Impuesto a las Ganancias. Con esos recargos incluidos, los valores finales quedan de la siguiente manera:

Básico: $13.769

$13.769 Estándar: $22.949

$22.949 Premium: $30.599

$30.599 Miembro extra: $8.261 (El plan Estándar permite 1, el Premium permite 2) Netflix confirmó de manera oficial que aplicará un aumento del 25% en sus tarifas a partir de este mes. ¿Cómo pagar Netflix sin el 30% de Ganancias? Cuando el banco descuenta el importe del servicio o el cliente cancela el resumen de la tarjeta, se aplica la tasa correspondiente al Dólar Tarjeta, que ronda los $1.800. Sobre ese valor se agregan el 21% de IVA y un 30% asociado al Impuesto a las Ganancias.

Sin embargo, si el usuario decide abonar el servicio utilizando sus propios dólares desde una cuenta de ahorro en moneda estadounidense, evita ese 30% adicional y, además, puede aprovechar una paridad más baja, similar a la del Dólar Ahorro. Cuánto sale cada plan en noviembre 2025. ¿Qué ofrece cada plan de Netflix? Básico - $13.769 por mes Juegos, series y películas; sin publicidad y sin límite.

Se puede ver y descargar contenido en 1 dispositivo.

Reproducción en 720p (HD). Estándar - $22.949 por mes Juegos, series y películas; sin publicidad y sin límite.

Se puede ver y descargar contenido en 2 dispositivos a la vez.

Reproducción en 1080p (Full HD).

Opción para agregar 1 miembro extra que no viva con vos. Netflix sube sus tarifas en Argentina. Premium - $30.599 por mes Juegos, series y películas; sin publicidad y sin límite.

Se puede ver contenido en 4 dispositivos compatibles a la vez, con la opción de agregar otros dos que no vivan con vos.

Reproducción en 4K (Ultra HD) + HDR.

Podés descargar contenido en hasta 6 dispositivos a la vez.

Audio espacial de Netflix.

