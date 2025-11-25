Netflix subió los precios en Argentina: así quedó cada plan en noviembre 2025

Netflix anunció oficialmente que sus abonos subirán un 25% desde este mes. La última suba había sido en agosto, cuando los planes costaban $7.199 (Básico), $11.999 (Estándar) y $15.999 (Premium) por mes. Ahora bien, ¿cuáles serán los nuevos valores?
Los precios de los abonos informados por la compañía son:
Plan Básico: $8.999
Plan Estándar: $14.999 (permite un adicional de $5.399)
Plan Premium: $19.999 (admite sumar hasta dos miembros extra)
A esas cifras se les agrega el 21% correspondiente al IVA y un 30% adelantado del Impuesto a las Ganancias. Con esos recargos incluidos, los valores finales quedan de la siguiente manera:
Básico: $13.769
Estándar: $22.949
Premium: $30.599
Miembro extra: $8.261 (El plan Estándar permite 1, el Premium permite 2)
¿Cómo pagar Netflix sin el 30% de Ganancias?
Cuando el banco descuenta el importe del servicio o el cliente cancela el resumen de la tarjeta, se aplica la tasa correspondiente al Dólar Tarjeta, que ronda los $1.800. Sobre ese valor se agregan el 21% de IVA y un 30% asociado al Impuesto a las Ganancias.
Sin embargo, si el usuario decide abonar el servicio utilizando sus propios dólares desde una cuenta de ahorro en moneda estadounidense, evita ese 30% adicional y, además, puede aprovechar una paridad más baja, similar a la del Dólar Ahorro.
¿Qué ofrece cada plan de Netflix?
Básico - $13.769 por mes
Juegos, series y películas; sin publicidad y sin límite.
Se puede ver y descargar contenido en 1 dispositivo.
Reproducción en 720p (HD).
Estándar - $22.949 por mes
Juegos, series y películas; sin publicidad y sin límite.
Se puede ver y descargar contenido en 2 dispositivos a la vez.
Reproducción en 1080p (Full HD).
Opción para agregar 1 miembro extra que no viva con vos.
Premium - $30.599 por mes
Juegos, series y películas; sin publicidad y sin límite.
Se puede ver contenido en 4 dispositivos compatibles a la vez, con la opción de agregar otros dos que no vivan con vos.
Reproducción en 4K (Ultra HD) + HDR.
Podés descargar contenido en hasta 6 dispositivos a la vez.