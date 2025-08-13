miércoles 13 de agosto de 2025

13 de agosto de 2025 - 07:17
MLS

New England Revolution vs Los Angeles FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

Los Angeles FC se mide ante New England Revolution en el Gillette Stadium el sábado 16 de agosto a las 20:30 (hora Argentina).

New England Revolution vs Los Angeles FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS
BsAs (DataFactory)

A partir de las 20:30 (hora Argentina) el próximo sábado 16 de agosto, Los Angeles FC visita a New England Revolution en el Gillette Stadium, por el duelo correspondiente a la semana 24 de la MLS.

Así llegan New England Revolution y Los Angeles FC

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de New England Revolution en partidos de la MLS

New England Revolution ganó el encuentro previo ante DC United por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 empate, han vencido su valla 10 veces y logró marcar 7 goles a favor.

Últimos resultados de Los Angeles FC en partidos de la MLS

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Los Angeles FC y Chicago Fire, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 8 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 12 de marzo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2023, y Los Angeles FC se impusieron por 4 a 0.


Fechas y rivales de New England Revolution en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 25: vs Columbus Crew: 23 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Charlotte FC: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 27: vs Chicago Fire: 6 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs Toronto FC: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Philadelphia Union: 20 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Los Angeles FC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 25: vs FC Dallas: 23 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs San Diego FC: Fecha y horario a confirmar
  • Semana 28: vs San José Earthquakes: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 18: vs Real Salt Lake: 17 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Real Salt Lake: 21 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
Horario New England Revolution y Los Angeles FC, según país
  • Argentina: 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

FUENTE: nota.texto7

