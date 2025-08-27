miércoles 27 de agosto de 2025

27 de agosto de 2025 - 07:05
MLS

New York City FC vs DC United: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS

New York City FC y DC United se miden en el Yankee Stadium el sábado 30 de agosto a las 20:30 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

Por la semana 26 de la MLS, DC United y New York City FC se enfrentan el sábado 30 de agosto desde las 20:30 (hora Argentina), en el Yankee Stadium.

Así llegan New York City FC y DC United

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de New York City FC en partidos de la MLS

New York City FC viene de ganar en su encuentro anterior a FC Cincinnati con un marcador de 1-0. Después de empatar 1 juego y ganar 3, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 10 a favor.

Últimos resultados de DC United en partidos de la MLS

En la fecha pasada, DC United finalizó con un empate 1-1 ante Inter Miami. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y le han encajado 10 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y fue un empate por 0 a 0.


Fechas y rivales de New York City FC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 28: vs Chicago Fire: 13 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 23: vs Columbus Crew: Fecha y horario a confirmar
  • Semana 29: vs Charlotte FC: Fecha y horario a confirmar
  • Semana 30: vs Inter Miami: 24 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs New York Red Bulls: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de DC United en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 28: vs Orlando City SC: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Inter Miami: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Philadelphia Union: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Charlotte FC: 4 de octubre - 15:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Atlanta United: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Horario New York City FC y DC United, según país
  • Argentina: 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

