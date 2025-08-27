New York City FC vs DC United: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS

Por la semana 26 de la MLS, DC United y New York City FC se enfrentan el sábado 30 de agosto desde las 20:30 (hora Argentina), en el Yankee Stadium.
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
New York City FC viene de ganar en su encuentro anterior a FC Cincinnati con un marcador de 1-0. Después de empatar 1 juego y ganar 3, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 10 a favor.
En la fecha pasada, DC United finalizó con un empate 1-1 ante Inter Miami. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y le han encajado 10 tantos.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y fue un empate por 0 a 0.
