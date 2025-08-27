New York Red Bulls vs Columbus Crew: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS

A partir de las 20:30 (hora Argentina) el próximo sábado 30 de agosto, Columbus Crew visita a New York Red Bulls en el Sports Illustrated Stadium, por el duelo correspondiente a la semana 26 de la MLS.
Así llegan New York Red Bulls y Columbus Crew
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de New York Red Bulls en partidos de la MLS
New York Red Bulls recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Charlotte FC. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 perdidos. Ha recibido 8 goles y registró 4 a favor.
Últimos resultados de Columbus Crew en partidos de la MLS
Columbus Crew cayó derrotado 1 a 2 ante New England Revolution. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 5 goles y recibió 10.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 3 de noviembre, en Playoffs del torneo Estados Unidos - MLS 2024, y terminó en empate a 2.
Fechas y rivales de New York Red Bulls en los próximos partidos de la MLS
- Semana 28: vs Portland Timbers: 13 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
- Semana 29: vs CF Montréal: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 30: vs New York City FC: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 31: vs FC Cincinnati: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 32: vs Columbus Crew: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Columbus Crew en los próximos partidos de la MLS
- Semana 28: vs Atlanta United: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 23: vs New York City FC: Fecha y horario a confirmar
- Semana 29: vs Toronto FC: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 30: vs Chicago Fire: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
- Semana 31: vs Orlando City SC: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
Horario New York Red Bulls y Columbus Crew, según país
- Argentina: 20:30 horas
- Colombia y Perú: 18:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas
