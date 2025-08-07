jueves 07 de agosto de 2025

7 de agosto de 2025 - 07:55
MLS

New York Red Bulls vs Real Salt Lake: previa, horario y cómo llegan para la semana 23 de la MLS

Todos los detalles de la previa del partido entre New York Red Bulls y Real Salt Lake, que se jugará el domingo 10 de agosto desde las 19:00 (hora Argentina) en el Sports Illustrated Stadium.

BsAs (DataFactory)

Real Salt Lake y New York Red Bulls se enfrentarán en el Sports Illustrated Stadium el próximo domingo 10 de agosto desde las 19:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la semana 23 de la MLS.

Así llegan New York Red Bulls y Real Salt Lake

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de New York Red Bulls en partidos de la MLS

New York Red Bulls viene de caer por 0 a 1 frente a Chicago Fire. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 12 goles en contra y con 7 en el arco contrario.

Últimos resultados de Real Salt Lake en partidos de la MLS

Real Salt Lake viene de un triunfo 2 a 1 frente a San José Earthquakes. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 triunfos y 1 derrota. Sumó un total de 7 goles y le metieron 4 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 15 de julio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2023, y Real Salt Lake se llevó la victoria por 3 a 1.


Fechas y rivales de New York Red Bulls en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 24: vs Philadelphia Union: 16 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 25: vs Charlotte FC: 24 de agosto - 20:00 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Columbus Crew: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs Portland Timbers: 13 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs CF Montréal: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Real Salt Lake en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 24: vs Charlotte FC: 16 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 25: vs Minnesota United: 23 de agosto - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Seattle Sounders: 30 de agosto - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs Sporting Kansas City: 13 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 18: vs Los Angeles FC: 17 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
Horario New York Red Bulls y Real Salt Lake, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

