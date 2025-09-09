Nicolás Maduro vuelve a adelantar la Navidad en Venezuela

Nicolás Maduro y la advertencia a Estados Unidos El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha vuelto adelantar la Navidad en el país caribeño en un renovado intento de fomentar la economía, una festividad que comenzará el próximo 1 de octubre, en vez del mes de diciembre.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que este año la Navidad comenzará oficialmente el 1 de octubre de 2025, repitiendo una estrategia aplicada en años anteriores. El mandatario explicó que la medida busca “estimular la economía, la cultura y la alegría de la población” en un contexto marcado por dificultades internas y tensiones internacionales.

“Vamos a decretar que desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también. Vamos a defender el derecho a la felicidad”, afirmó Maduro en declaraciones retransmitidas por la cadena estatal VTV. Según el mandatario, adelantar las festividades navideñas garantiza espacios de unión y celebración en medio de los problemas económicos y sociales.

El presidente recordó que no es la primera vez que su gestión implementa esta iniciativa. “Se aplicará la fórmula de otros años. Nos ha ido muy bien: para la economía, la cultura, la alegría, la felicidad”, sostuvo, defendiendo la medida como una herramienta para dinamizar el comercio, el turismo y la vida social. En ediciones previas, el adelanto de la Navidad estuvo acompañado de ferias, actividades culturales y planes de consumo interno.

Nicolás Maduro apuntó a la Iglesia En su discurso, Maduro no evitó la polémica y apuntó contra sectores críticos de la Iglesia y de la oposición. "Unos tipos con sotana salieron a decir que hay Navidad solo si ellos la decretaban. No, no, señor de sotana, usted aquí no decreta nada. Jesucristo le pertenece al pueblo, las Navidades son del pueblo y el pueblo las celebra cuando quiera celebrar sus Navidades", expresó con tono desafiante.

"Este 2025 fue un año bueno y bonito” dijo Maduro El mandatario aprovechó la ocasión para destacar que este 2025 fue un año “bueno y bonito” para Venezuela, al asegurar que el país logró “rehacerse y reconstruirse” pese a las dificultades económicas y políticas, además de la reciente escalada de tensiones con Estados Unidos. La Navidad anticipada, en este sentido, se presenta también como un recurso simbólico de cohesión nacional. De esta forma, Venezuela volverá a vestirse de fiesta dos meses antes de lo habitual. El gobierno espera que la decisión impulse las ventas, reactive la actividad cultural y refuerce el ánimo social en la cuenta regresiva hacia fin de año, consolidando a la Navidad adelantada como una marca distintiva de la era chavista bajo Nicolás Maduro.

