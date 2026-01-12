lunes 12 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de enero de 2026 - 18:12
Cocina.

"No todo merengue es igual": una pastelera jujeña explicó las diferencias y los cuidados para prepararlo

La pastelera jujeña Julieta Méndez explicó en Canal 4 las diferencias entre el merengue francés, italiano y suizo, y advirtió sobre los riesgos del huevo crudo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

La pastelera Julieta Méndez derribó mitos y dejó una lección clave para quienes aman la pastelería: en la cocina “todo es técnica”. A partir de algo tan cotidiano como el merengue, explicó por qué no todos se preparan igual, cuáles son seguros para decorar tortas y postres, y qué recaudos hay que tener con el uso del huevo.

Lee además
Pastel de zanahoria, un postre esponjoso y aromático.
Cocina.

Torta de zanahoria: una receta distinta y fácil de hacer para bajar de peso
La insólita torta de cumpleaños decorada con fotos de los ex que se volvió viral en TikTok.
Redes sociales.

Una torta con los nombres de sus ex: la sorpresa en un cumpleaños que se hizo viral

Méndez detalló, en diálogo con Canal 4, que existen tres tipos principales de merengue: el francés, el italiano y el suizo. El primero, el merengue francés, es el más simple: se baten claras con azúcar hasta lograr el punto deseado. Pero también es el más riesgoso desde el punto de vista sanitario.

“Es un merengue crudo, puede contener bacterias, por eso no está bueno usarlo para decorar”, advirtió, y fue tajante con un clásico de muchas casas: “La señora que hace lemon pie con clara y azúcar cruda pierde la inocuidad del alimento”.

En ese sentido, recordó que la inocuidad tiene que ver con que el alimento sea apto para comer y no cause daño. El merengue francés puede usarse, pero siempre para preparaciones que luego van al horno, como islas flotantes o para terminar un bizcochuelo que se va a cocinar. “Básicamente, comer huevo crudo puede ser peligroso”, resumió, aludiendo al riesgo de salmonella.

El riesgo del huevo crudo y la importancia de la temperatura

Sobre el merengue italiano, explicó que se obtiene batiendo claras a nieve mientras, por separado, se prepara un almíbar con azúcar y agua que se lleva a 118 grados. Ese almíbar caliente se incorpora en forma de hilo sobre las claras, lo que permite pasteurizarlas.

Aquí aparece una herramienta clave: el termómetro digital. “No es tan caro y nos ahorra plata y frustración. Las temperaturas son muy importantes”, señaló, y recordó que un huevo debe llegar al menos a 60 grados para volverse seguro para el consumo.

El merengue suizo, en cambio, se prepara colocando claras y azúcar directamente al fuego hasta alcanzar esos 60 grados, mezclando constantemente y luego llevando la preparación a la batidora. Es el merengue que Méndez elige para una de sus especialidades: la pavlova. “Es mi preferido. Se puede frizar, sirve para tortas heladas y queda perfecto para decorar”, contó.

Huevos
Separar las claras de las yemas para iniciar esta rica receta de la abuela

Separar las claras de las yemas para iniciar esta rica receta de la abuela

En el caso de la pavlova, además, se suma fécula de maíz para retener la humedad y lograr la textura ideal: crocante por fuera y húmeda por dentro.

Otro de los puntos fuertes de la entrevista tuvo que ver con el huevo: recomendó evitar comprarlo suelto y sin identificación, chequear el origen y no lavar la cáscara. “El huevo tiene porosidades, si lo lavamos arrastramos las bacterias hacia adentro”, explicó. Lo correcto es limpiarlo suavemente con papel si hace falta y siempre llevarlo a cocción. “Nada de comer huevos crudos”, insistió.

Herramientas clave y un mensaje para los pasteleros

La pastelera insistió en que la pastelería “no se hace a ojo”. La proporción clásica para los merengues es clara más el doble de azúcar (por ejemplo, 120 gramos de claras y 240 de azúcar), por lo que la balanza, junto con el termómetro, se convierten en aliados imprescindibles. “Son herramientas que no son tan caras y garantizan que las cosas salgan bien”, remarcó.

Su mensaje final fue de aliento y profesionalización: no frustrarse ante los errores, estudiar, entender los ingredientes, invertir en buenas herramientas, priorizar materias primas de calidad y cuidar la salud de quienes consumen cada preparación. Porque, como resumió, en pastelería “todo es técnica, conocimiento… y mucho amor por lo que se hace”.

Embed - JULIETA MENDEZ • PASTELERA - Tipos de merengues: diferencias y usos entre ellos

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Torta de zanahoria: una receta distinta y fácil de hacer para bajar de peso

Una torta con los nombres de sus ex: la sorpresa en un cumpleaños que se hizo viral

Viral: su hija es amante de lo salado y le hizo una "torta de pastel de papa" en su cumpleaños

Qué hacer con la comida que sobra en las fiestas y cómo conservarla bien

El increíble truco que con un producto de higiene personal saca las hormigas de tu casa para siempre

Lo que se lee ahora
Pagaran a empleados estatales la segunda cuota del bono de fin de año
Jujuy.

Cuándo se paga la última cuota del bono de fin de año en Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Subsidios 2026: quién debe reinscribirse para no perder descuentos en luz y gas
Tarifas.

Subsidios 2026: quién debe reinscribirse para no perder descuentos en luz y gas

Mitad de enero en Jujuy: qué dice el SMN sobre el pronóstico para los próximos días
Tiempo.

Mitad de enero en Jujuy: qué dice el SMN sobre el pronóstico para los próximos días

Becas Progresar: ANSES confirmó las fechas de cobro de enero 2026 y los montos que se pagan.  
Educación.

Becas Progresar: así será el pago de enero 2026 y cuánto recibirán los estudiantes

Pagaran a empleados estatales la segunda cuota del bono de fin de año
Jujuy.

Cuándo se paga la última cuota del bono de fin de año en Jujuy

Choque en La Viña. video
Jujuy.

La Viña: se descompensó al volante, chocó y una mujer quedó atrapada

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel