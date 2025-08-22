Normalizaron el servicio eléctrico en todos los barrios de San Salvador de Jujuy

EJESA detalló que en aquellos barrios que se había cortado la energía eléctrica en San Salvador de Jujuy , ya se restableció el servicio luego de los inconvenientes que se habían generado por las fuertes ráfagas de viento norte que azotaron la capital.

Urgente. Se normalizó el suministro de luz en los barrios de San Salvador de Jujuy: qué pasó

Las cuadrillas de emergencia de la empresa que presta el servicio en la provincia, trabajaron en las tareas necesarias para normalizar el servicio de manera paulatina hasta su totalidad, algo que ocurrió en los últimos minutos.

Los lugares afectados fueron el distribuidor San Isidro , en parte del barrio San Pedrito, 12 de Octubre, San Jorge y San Francisco de Álava. También en el distribuidor Azopardo que abarca 1 de Marzo, Barrio San Isidro, Hipolito Irigoyen, Alte. Brown, 4 de Junio, parte de San Pedrito y Mercado.

También se normalizó el distribuidor Gorriti, que afectó los barrios 18 de Noviembre, San Cayetano, parte de Coronel Arias, Alto Gorriti y Luján, y el distribuidor Los Perales de ese barrio, Chijra; Loteo Kelly, Las Querencias, El Parque, Finca Balut y Gas Atacama.

Consejos

Debido a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional con la alerta amarilla por viento zonda en toda la provincia, recomendaron desde EJESA no manipular cables cortados ni objetos en contacto con líneas eléctricas y evitar la circulación por zonas con postes o árboles caídos hasta tanto sean intervenidos por personal autorizado.

También desconectar artefactos eléctricos sensibles, especialmente en zonas con interrupciones o fluctuaciones del servicio y asegurar elementos sueltos en techos, balcones y patios que puedan volarse con el viento.

Detallaron que se debe informar cualquier situación de riesgo a través de nuestros canales de contacto: Sitio web: ejesa.com.ar; la línea de teléfono: 0800 888 0077; el Asistente virtual VOLT; SMS: 50150; Whastapp: 388 4613738 o el Email: [email protected].