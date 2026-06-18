Nueva Zelanda quiere confirmar sus credenciales frente a Egipto

Por la fecha 2 del grupo G del Mundial, Egipto y Nueva Zelanda se enfrentan el domingo 21 de junio desde las 22:00 (hora Argentina), en el BC Place Stadium.

El Grupo G cerró su primera jornada con una paridad absoluta. Con todos los seleccionados igualados en un punto, la necesidad de sumar un triunfo en esta segunda fecha se vuelve vital para romper el equilibrio y empezar a asegurar el boleto a la siguiente fase.

Nueva Zelanda se quedó con un sabor agridulce en su estreno mundialista al no poder sostener la ventaja en el marcador. Los neozelandeses lastimaron con un doblete letal de Elijah Just y generaron numerosas ocasiones de peligro, pero terminaron pagando caro los espacios concedidos y cedieron el 2-2 definitivo ante Irán.

Egipto, en tanto, rescató un importante 1-1 frente a Bélgica y dio una muestra de competitividad ante uno de los seleccionados con mayor jerarquía. Los Faraones salieron con fuerza en la primera mitad y se adelantaron gracias a un magnífico disparo de Emam Ashour —su primer gol con la selección—, pero la fortuna les jugó en contra en el complemento con un desafortunado gol en propia puerta de Mohamed Hany.

Egipto llega con ventaja en el historial frente a Nueva Zelanda, con dos triunfos y un empate en tres amistosos internacionales. Sin antecedentes mundialistas, será el primer cruce entre ambos en la máxima cita del fútbol.

El encuentro será supervisado por Omar Al Ali, el juez encargado.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

Fecha y rival de Nueva Zelanda en el próximo partido del Mundial

Grupo G - Fecha 3: vs Bélgica: 27 de junio - 00:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Egipto en el próximo partido del Mundial

Grupo G - Fecha 3: vs Irán: 27 de junio - 00:00 (hora Argentina)

Horario Nueva Zelanda y Egipto, según país

Argentina: 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)