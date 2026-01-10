sábado 10 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de enero de 2026 - 14:05
Fútbol.

Octavio Bianchi firmó y se convirtió en refuerzo de Gimnasia de Jujuy

El delantero se suma al plantel dirigido por Hernán Pellerano con el objetivo de aportar potencia ofensiva en la temporada 2026 de la Primera Nacional.

Por  Agustín Weibel
Octavio Bianchi firmó &nbsp;y se convirtió en refuerzo de Gimnasia de Jujuy

Octavio Bianchi firmó  y se convirtió en refuerzo de Gimnasia de Jujuy

Con la intención de fortalecer el ataque y sumar presencia en el área, Gimnasia de Jujuy oficializó la incorporación del delantero Octavio Bianchi, quien ya firmó su contrato y quedó formalmente vinculado al club para afrontar la temporada 2026 de la Primera Nacional.

Lee además
Guillermo Cosaro - Gimnasia de Jujuy
Fútbol.

Guillermo Cosaro sobre Gimnasia de Jujuy: "Arrancamos con ilusión, armamos un buen plantel"
Gimnasia de Jujuy visitará a Chacarita en la segunda fecha.
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy y Chacarita con día y horario confirmado

Octavio Bianchi firmó y se convirtió en refuerzo de Gimnasia de Jujuy

La llegada de Bianchi responde a la necesidad de reforzar el frente ofensivo de cara a un año exigente, en el que el conjunto albiceleste competirá tanto en el campeonato como en la Copa Argentina. En ese contexto, el nuevo refuerzo aparece como una pieza importante para incrementar la eficacia y las variantes en ataque del equipo conducido por Hernán Pellerano.

Tras sellar su vínculo con la institución, el delantero expresó su satisfacción por este nuevo desafío y señaló: “muy feliz de vestir esta camiseta”, además de mostrarse “agradecido” porque “el club hizo un esfuerzo grande y confió en mí”.

Bianchi también remarcó su predisposición para integrarse rápidamente al plantel y comenzar a trabajar bajo las órdenes del cuerpo técnico. “Apenas llegué a la provincia me puse a disposición del cuerpo técnico, así que ahora voy a trabajar para tener un buen año”, manifestó, y agregó que llega con la intención de “demostrar todo lo que puedo entregar dentro de la cancha”.

En el cierre de sus declaraciones, el atacante destacó el presente institucional del club y los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta: “Gimnasia dio pelea en los últimos años y es un club ordenado”, afirmó, subrayando el crecimiento deportivo de la institución.

En paralelo a la confirmación del refuerzo, se informó que este sábado 10 el plantel profesional, junto al cuerpo técnico y el staff de colaboradores, viajará a la ciudad cordobesa de Río Segundo para continuar con una nueva etapa de la pretemporada. Allí, el equipo buscará alcanzar la mejor puesta a punto física y futbolística antes del inicio de la competencia oficial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Guillermo Cosaro sobre Gimnasia de Jujuy: "Arrancamos con ilusión, armamos un buen plantel"

Gimnasia de Jujuy y Chacarita con día y horario confirmado

Axel Pinto se sumó a Gimnasia de Jujuy y es el décimo refuerzo 2026

Gimnasia de Jujuy podría jugar uno de sus amistosos con público

Uno por uno, quiénes son los refuerzos 2026 de Gimnasia de Jujuy

Lo que se lee ahora
Jujuy Básquet afronta una dura prueba fuera de casa por la Liga Argentina video
Córdoba.

Jujuy Básquet afronta una dura prueba fuera de casa por la Liga Argentina

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Simularon uncontrol y saquearon el camión de un jujeño (Foto ilustrativa)
Inseguridad.

Simularon un control y saquearon el camión de un jujeño

Corte de tránsito en puente Gorriti por instalación de pasarela video
Atención.

Corte de tránsito en puente Gorriti: cuándo y desde qué hora

Qué es la ciclogénesis, el fenómeno meteorológico que afectará por 72 hs a todo el país
Clima.

Qué es la ciclogénesis, el fenómeno meteorológico que afectará por 72 hs a todo el país

Salta: inspeccionan el río Arias tras el hallazgo de yacarés y alertan por el mascotismo video
Noa.

Salta: inspeccionan el río Arias tras el hallazgo de yacarés y alertan por el mascotismo

Canta Whitney Houston en la peatonal y sueña con escenarios grandes: quién es Jazmín, la nueva voz jujeña video
Talento.

Canta Whitney Houston en la peatonal y sueña con escenarios grandes: quién es Jazmín, la nueva voz jujeña

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel