viernes 28 de noviembre de 2025

28 de noviembre de 2025 - 11:01
Distinción.

Olimpiadas Nacionales de Filosofía: Jujuy suma un nuevo logro

Analay Pizzo Burgos obtiene el tercer lugar en Tucumán y coloca a Jujuy entre las mejores provincias en Filosofía.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Analay Pizzo en las Olimpiadas de Filosofía&nbsp;

Analay Pizzo en las Olimpiadas de Filosofía 

Analay viajó junto a su docente María Laura Salazar, quien acompañó cada parte del proceso de preparación. El encuentro se realizó durante tres días en San Miguel de Tucumán. La sede recibió a representantes de 18 provincias en Nivel 1 y 23 provincias en Nivel 2, lo que dio a la competencia un marco diverso.

Un ensayo que pone el foco en los vínculos y en la vida social

La estudiante presentó un ensayo titulado “La banalidad de la deshumanización”. El texto analiza la baja de la empatía en la vida cotidiana y el desgaste de los valores que sostienen la vida social. La joven expuso la necesidad de mirar estos cambios con atención para evitar prácticas que dañan los vínculos comunes.

El trabajo llamó la atención del jurado por la claridad del planteo y por la forma directa en que expuso una problemática cercana a la vida diaria de todas las personas.

Un proceso que exige análisis, defensa y debate

Cada participante presentó su ensayo y lo defendió en una exposición oral. La defensa implicó preguntas del jurado y un intercambio abierto con estudiantes de otras provincias. La dinámica puso a prueba la capacidad de análisis, la argumentación y el pensamiento crítico.

Analay sostuvo su postura con seguridad y mantuvo un intercambio claro con el resto de las personas que participaron. Su desempeño la llevó al tercer puesto nacional, una posición que destaca el nivel académico de la provincia.

Regreso a Jujuy con reconocimiento y alegría

La alumna y su docente regresaron a la provincia el sábado 22. El retorno se dio en un clima de gran alegría por el logro y por la experiencia compartida en una competencia que une a jóvenes con intereses comunes. El resultado suma un reconocimiento a Jujuy dentro del ámbito educativo nacional.

