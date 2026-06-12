Aguinaldo 2026 en Tucumán: consultá qué día te toca cobrar

Los trabajadores de la administración pública de Tucumán ya conocen cuándo cobrarán el primer aguinaldo de 2026 . La Tesorería General de la Provincia informó el cronograma oficial de acreditación del Sueldo Anual Complementario (SAC), que alcanzará a empleados de organismos estatales, fuerzas de seguridad, docentes, jubilados y personal de distintas reparticiones provinciales.

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Los pagos iniciarán el miércoles 17 de junio y finalizarán el sábado 20. El calendario contempla a todos los sectores dependientes del Estado tucumano y establece fechas diferenciadas según cada organismo.

De acuerdo con la información difundida por la Tesorería General de la Provincia, el primer día de acreditación corresponderá a trabajadores de organismos vinculados a la salud, servicios públicos, vivienda y entes autárquicos.

El miércoles 17 de junio cobrarán los empleados del Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.), el Instituto Provincial de la Vivienda, la Sociedad Aguas del Tucumán, el Ente Único de Regulación de los Servicios Públicos Provinciales (Ersept), la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres y el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo.

Educación, seguridad y administración central cobrarán el 18 de junio

El jueves 18 de junio será el turno de los trabajadores de la Policía de Tucumán y de la Dirección General de Institutos Penales.

Ese mismo día percibirán el aguinaldo los docentes de establecimientos educativos provinciales, incluyendo escuelas transferidas de los distintos regímenes nacionales. También recibirán el SAC los empleados de la Administración Central y de la Defensoría del Pueblo.

La acreditación alcanzará a miles de trabajadores estatales que forman parte de áreas clave para el funcionamiento de la provincia.

Poder Judicial, Legislativo y Vialidad figuran en el cronograma del 19 de junio

El viernes 19 de junio cobrarán los agentes del Poder Judicial, incluidos los centros judiciales de Concepción y Monteros, además de la Corte Suprema de Justicia y los juzgados de paz.

La jornada también incluirá al Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Pupilar y de la Defensa, el Poder Legislativo, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Fiscal de Apelación.

A su vez, recibirán el aguinaldo los trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad y un nuevo grupo de docentes pertenecientes al sistema educativo provincial.

Municipios, comunas y jubilados cerrarán el cronograma

El último tramo del calendario se desarrollará el sábado 20 de junio. Durante esa jornada cobrarán los empleados de municipios del interior y comunas rurales.

También percibirán el SAC los jubilados fuera de convenio, beneficiarios de rentas vitalicias y excombatientes de Malvinas incluidos en los programas provinciales.

Entre los organismos alcanzados figuran además la Dirección de Recursos Hídricos, el Ente Tucumán Turismo, el Ente Cultural de Tucumán, el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual, el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento, el Instituto de Desarrollo Productivo y el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol.

El cronograma contempla además a los trabajadores del Ente de Infraestructura Comunitaria, el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa y al personal de establecimientos públicos de gestión privada, tanto de nivel primario como secundario y terciario transferido.

Qué es el Sueldo Anual Complementario

El Sueldo Anual Complementario, conocido popularmente como aguinaldo, representa un ingreso adicional que los trabajadores perciben dos veces al año. La primera cuota se abona durante junio y la segunda durante diciembre.

En el caso de los empleados públicos tucumanos, la Provincia organiza cada año un cronograma escalonado para garantizar la acreditación de los fondos en los distintos organismos y reparticiones estatales.