Alerta en la industria: mayo volvió a cerrar en baja y casi el 40% de los sectores aún registra caídas.

La industria volvió a retroceder en mayo. El IPI de FIEL marcó una baja del 2% frente al mismo mes de 2025, interrumpiendo dos meses de recuperación y en sintonía con las proyecciones de la UIA.

La industria volvió a retroceder en mayo . Según el IPI de FIEL, la producción cayó 2% frente al mismo mes de 2025 e interrumpió la recuperación de los dos meses previos.

El dato confirmó las previsiones iniciales de la Unión Industrial Argentina (UIA), que ya había advertido una pérdida de dinamismo en la industria . Según sus estimaciones preliminares, la actividad podía registrar una baja cercana al 1% frente al mes anterior y una contracción del 5% respecto de mayo de 2025.

El desempeño de la industria también fue negativo en la comparación mensual: la producción cayó 0,6% respecto de abril de 2026. En el acumulado de enero a mayo, el sector registró una baja del 0,6% interanual, una señal de que la recuperación comenzó a mostrar menor dinamismo en varios rubros fabriles.

Según el informe de FIEL, la dinámica industrial continuó mostrando diferencias marcadas entre los distintos sectores. Algunas actividades relacionadas con la energía, la minería y el agro lograron expandirse, mientras que otras atravesaron caídas significativas.

La combinación de mayores desafíos competitivos y una menor demanda impactó en distintos rubros industriales. De acuerdo con el relevamiento, alrededor del 40% de la industria mantuvo variaciones negativas interanuales durante el período marzo-mayo.

El mayor retroceso de mayo estuvo asociado al sector automotor, que mostró la baja más significativa entre los distintos rubros industriales y explicó una parte relevante de la contracción registrada.

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De acuerdo con FIEL, la actividad automotriz volvió a verse afectada por una baja en la producción de automóviles, mientras que la fabricación de utilitarios mostró una disminución más leve. En el caso de los autos, la contracción ya lleva once meses seguidos.

El panorama se completó con una baja de las exportaciones luego de dos meses consecutivos de recuperación, junto con una marcada caída en las ventas de vehículos.

El estudio destacó también la acumulación de stock en la cadena de comercialización, junto con una caída en las expectativas de ventas de concesionarias y puntos de venta.

Tras meses de mejora, cayó el sector de químicos y plásticos

El sector de químicos y plásticos registró en mayo el segundo mayor retroceso entre las ramas industriales. La baja puso fin a tres meses seguidos de expansión interanual.

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El desempeño negativo también estuvo marcado por la continua baja en la fabricación de neumáticos. La contracción, iniciada hacia fines de 2023, se agravó luego del cierre de una de las compañías más relevantes de la actividad.

A pesar de los contrastes marcados en los sectores automotor y de refinación, la actividad industrial presentó un comportamiento heterogéneo. En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las industrias metálicas básicas estuvieron entre los rubros que crecieron por encima del promedio.

Ese sector mostró una expansión de 5%. Le siguió alimentos y bebidas, con una mejora de 2,7% en el acumulado de los primeros cinco meses.

En tanto, los sectores de papel y celulosa e insumos textiles presentaron variaciones negativas similares al promedio de la industria. La actividad metalmecánica tuvo un desempeño más débil, con una contracción del 0,7%.

El informe también reflejó bajas en otros sectores, como el de cigarrillos, cuyos despachos registraron una contracción del 3,3% en el acumulado anual.

Los minerales no metálicos también mostraron una evolución negativa, con una baja acumulada del 4,6% interanual. La contracción estuvo relacionada con la debilidad de la demanda del sector de la construcción.