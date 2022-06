ANSES: Cuándo cobro el refuerzo de ingresos IFE 4

image.png ANSES, BONO IFE 4

¿Qué hacer si no te inscribiste a tiempo?

Si no te anotaste para poder recibir el bono de $18.000 antes del 7 de mayo no tendrás, al menos por ahora, la oportunidad de hacerlo. En principio esa fue la fecha límite y la ANSES no comunicó ni nuevas fechas, ni nuevos bonos ni tampoco excepciones.