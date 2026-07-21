ARCA habilitó la recategorización del Monotributo: cuál es la fecha límite

Tras la actualización de las escalas del Monotributo , ARCA habilitó la recategorización semestral para los contribuyentes que necesiten modificar su categoría. El plazo vence el 5 de agosto y el trámite será obligatorio únicamente para quienes hayan registrado cambios en sus parámetros durante los últimos doce meses.

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ARCA actualizó los valores del Monotributo con una suba del 16,8% en los topes de ingresos y las cuotas de todas las categorías. La medida comenzará a aplicarse a partir del vencimiento del 20 de agosto, cuando los contribuyentes deberán pagar los importes ajustados.

La recategorización toma en cuenta los parámetros registrados durante los últimos 12 meses. No realizar el trámite cuando corresponde puede generar una multa equivalente al 50% del impuesto integrado y las cotizaciones correspondientes, además de inconsistencias en la categoría asignada.

Las nuevas escalas modifican los límites de facturación y las cuotas de las once categorías del Monotributo. No deberán recategorizarse quienes mantuvieron sus parámetros sin cambios ni quienes cuentan con menos de seis meses de antigüedad en el régimen.

Los contribuyentes deberán completar el trámite ingresando con clave fiscal al servicio “Monotributo” en la web de ARCA. La cuota de julio se mantendrá con los valores actuales, mientras que las modificaciones de categoría impactarán en la liquidación de agosto.

Quiénes deben recategorizarse

El trámite es obligatorio únicamente para quienes deban cambiar de categoría según los parámetros de los últimos doce meses. Los contribuyentes que no tuvieron variaciones conservarán su categoría actual de manera automática.

Los monotributistas con menos de seis meses de permanencia en el régimen tampoco deben recategorizarse, debido a que todavía no reúnen los datos necesarios para determinar una eventual modificación.

La categoría del Monotributo no se determina sólo por la facturación. ARCA analiza también los alquileres del inmueble afectado, la superficie utilizada y el consumo de energía eléctrica registrado durante el último año.

Así, un monotributista puede mantener una facturación similar e igualmente tener que recategorizarse si varían otros indicadores evaluados por ARCA.