Así reaccionó Rossana Chahla al recibir el reclamo de un vecino: "Menos TikTok y más obras"

La reacción de Rossana Chahla cuando en plena calle le pidieron "menos TikTok y más obras".

Este miércoles , la intendenta de San Miguel de Tucumán , Rossana Chahla , difundió en sus redes un registro audiovisual de su visita a las tareas de reacondicionamiento de la avenida Néstor Kirchner . En la publicación apareció un fragmento particular en el que un vecino le exigió “ menos TikTok y más obras ”, y la respuesta de la jefa comunal llamó la atención.

La mandataria local mostró el recorrido que realizó junto a integrantes de su gabinete para supervisar el inicio de los trabajos de repavimentación de la traza, previstos en dos etapas : la primera abarca el tramo comprendido entre avenida Colón y el Canal Sur , mientras que la segunda se extiende desde Colón hasta avenida Alem .

La jefa comunal destacó que los trabajos forman parte de 19 procesos licitatorios llevados adelante entre noviembre y diciembre , y advirtió que mientras duren las tareas se registrarán interrupciones parciales y totales en la circulación . En ese sentido, solicitó a los vecinos transitar con cuidado por la zona.

Ese contexto quedó reflejado en el video que difundió la intendenta , cuya presencia en redes sociales le dio proyección a nivel nacional . Allí se la escucha pedir disculpas a un automovilista por las incomodidades ocasionadas : “ Disculpe la molestia , vamos mejorando ”.

Acto seguido, y en línea con su impronta habitual, le da instrucciones a su equipo para reforzar la señalización: “Hay que poner un tránsito (que diga) 'disculpe las molestias señor, estamos trabajando'”, indicó.

En el registro audiovisual, la intendenta expone distintos problemas estructurales que persisten en la ciudad. Señala acumulaciones de agua tras las lluvias y explica que se producen porque el asfalto cedió, además de remarcar el mal estado general del sector. “todo esto está yapado" y que "ahí no hay cordón”, comenta, mientras enumera las deficiencias detectadas.

Reclamos vecinales y la respuesta de la intendenta

A lo largo de la recorrida, Chahla reconoce que queda mucho por corregir y por hacer, y expresa su deseo de que los vecinos comprendan el alcance de las tareas pendientes. Las imágenes la muestran avanzando por la platabanda, dialogando con automovilistas y residentes que circulan por la zona.

En ese mismo video también aparece una crítica directa dirigida a la jefa municipal, cuando desde un vehículo le gritan: “Menos TikTok y más obras”.

Chahla ofreció su respuesta mirando a la cámara: "Y eso estoy haciendo y aprovecho las dos cosas". Respecto al autor del grito, evaluó: "Libertario, que no le gustan las obras". "Menos TikTok… él no sabe que estos son los TikTok, cuando uno viene a hacer las obras", sentenció.