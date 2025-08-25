AUH septiembre 2025: cuánto cobrarán los beneficiarios y qué pasa con la Tarjeta Alimentar

La Asignación Universal por Hijo (AUH) que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrá un nuevo aumento en septiembre de 2025. El ajuste corresponde al índice de inflación de julio, que fue del 1,9% según los datos publicados por el INDEC.
Nuevos montos de la AUH
Con la actualización, la AUH pasará de $112.942 a $115.087. No obstante, es importante recordar que la Anses retiene el 20% de ese monto hasta la presentación de la Libreta AUH, por lo que el cobro neto será de $92.070.
En el caso de la AUH por discapacidad, el haber pasará de $367.757 a $374.744 a partir de septiembre.
Cómo se calcula el aumento
El porcentaje de incremento surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de julio, que arrojó una suba de 1,9%. Este mecanismo es el que define los ajustes mensuales tanto para jubilados y pensionados como para beneficiarios de la AUH.
Tarjeta Alimentar: montos sin cambios
A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no tendrá aumentos en septiembre y seguirá con los mismos valores que rigen desde los meses anteriores:
- Familias con un hijo menor de 14 años o con discapacidad: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres o más hijos: $108.062
El depósito se realiza de manera automática junto con la prestación principal, sin necesidad de hacer trámites adicionales.
Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar
El beneficio está destinado a titulares de AUH con hijos de hasta 14 años, embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo (AUE) y madres con siete hijos o más que cobran Pensiones No Contributivas (PNC).
Desde Anses recomiendan mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en la plataforma Mi Anses para evitar demoras o inconvenientes en la acreditación de los pagos.
