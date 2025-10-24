viernes 24 de octubre de 2025

24 de octubre de 2025 - 18:31
Alianza.

Banco Macro y Fundación Equidad trabajan unidos para reducir la brecha digital

Este plan articula tanto la recuperación y reacondicionamiento de computadoras como también de donaciones a escuelas y organizaciones de la sociedad civil.

Por  Redacción de TodoJujuy
image
Durante este año 2025, se entregaron 124 computadoras a 78 instituciones en las provincias de Córdoba, Jujuy, Tucumán, Salta, Santa Fe, Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego, Misiones, Buenos Aires y CABA.

El trabajo, la colaboración y el compromiso entre Fundación Macro y Fundación Equidad, ha permitido llegar en estos 16 años a 1.051 instituciones de todo el país, con más de 2.124 equipos de computación.

image

Fundación Equidad es una destacada organización social fundada en el año 2001 que se dedica a reducir la brecha digital a través de la donación de computadoras y la promoción del acceso a la tecnología en todo el país. Se han implementado diversos programas y proyectos para empoderar a comunidades desfavorecidas y facilitar su integración en la era digital.

En estos más de 24 años transcurridos, Fundación Equidad ha llevado a cabo distintas iniciativas. Donación de Computadoras: Se han entregado computadoras a escuelas, hospitales, asociaciones civiles y ONGs en la Argentina. Este esfuerzo ha permitido a miles de niños y adultos acceder a recursos educativos y oportunidades laborales que de otro modo no estarían a su alcance.

También se apuntó a la capacitación y educación, ya que la Fundación ha brindado programas de capacitaciones en habilidades digitales para docentes, estudiantes y miembros de la comunidad. Del mismo modo se buscó el reciclaje y el reacondicionamiento en un esfuerzo por fomentar la sostenibilidad. Fundación Equidad cuenta con un programa de reciclaje y reacondicionamiento de computadoras. A través de esta iniciativa, equipos en desuso son reparados y reutilizados, reduciendo así el impacto ambiental y extendiendo la vida útil de los dispositivos tecnológicos. Para obtener más información sobre Fundación Equidad, se debe ingresar a su sitio web: www.equidad.org

Banco Macro piensa en una Argentina en grande y fiel a su propósito tiene un compromiso con las comunidades locales en donde está presente. Con presencia en todo el territorio nacional, acompaña los sueños y proyectos de las personas, fomentando el desarrollo social de las comunidades y el crecimiento económico del país, desde la inversión en programas de impacto.

image

Al fomentar la inclusión financiera, acompañar la formación de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y emprendedores, participar activamente en iniciativas de voluntariado corporativo, respaldar proyectos de inclusión social, y poner el arte y la cultura como elementos fundamentales; Banco Macro genera valor para sectores vulnerables a lo largo y ancho de todo el país. En 2024, la inversión social de Banco Macro ascendió a $1.544.239.936 beneficiando a 134.451 personas en forma directa y a 440.195 personas de forma indirecta. Pensá en grande, pensá en Macro.

Acerca de Banco Macro: Banco Macro cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y una estructura de 558 puntos de atención, siendo actualmente el banco privado con mayor red de sucursales a lo largo del país.

Acerca de Fundación Equidad: La Fundación Compañía Social Equidad es una organización sin fines de lucro que, en asociación con escuelas y organizaciones de la sociedad civil, crea e implementa programas sociales y educativos para disminuir la brecha digital, utilizando como herramientas las tecnologías de la información y la comunicación.

Su misión es proveer servicios y productos tecnológicos para promover la igualdad de oportunidades, la integración social y el cuidado ambiental. Más información en: http://www.equidad.org.

