Brutal ataque en Tartagal: roció con alcohol a su expareja y la prendió fuego

Le arrojó alcohol a su ex pareja y la prendió fuego.

Un hombre de 33 años fue detenido e imputado en Tartagal , provincia de Salta, acusado de atacar a su expareja dentro de su vivienda, arrojarle alcohol sobre el cuerpo y prenderla fuego con un encendedor. El grave episodio de violencia de género ocurrió el sábado 20 de junio.

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La investigación quedó a cargo de la fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, quien representó al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia en la que se formalizó la acusación contra el sospechoso.

De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación preliminar, el acusado ingresó a la casa de su expareja mientras la mujer se encontraba lavando ropa.

En esas circunstancias, le habría arrojado alcohol sobre la espalda y luego habría encendido el líquido con un encendedor. Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió quemaduras en la parte posterior del tórax, el cuello y los glúteos.

La agresión se interrumpió cuando el hijo de la mujer, un adolescente de 14 años, salió de la vivienda para auxiliarla y buscar ayuda. Ante esta situación, el acusado abandonó el lugar.

VIOLENCIA DE GENERO

El sospechoso fue detenido e imputado

Luego de la denuncia y de las primeras actuaciones, efectivos policiales detuvieron al hombre y lo trasladaron a una dependencia de la ciudad de Tartagal. Con las pruebas reunidas, la Fiscalía resolvió imputarlo provisoriamente como autor del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

Durante la audiencia de imputación, el acusado contó con la asistencia de un defensor oficial y decidió abstenerse de declarar.

Por su parte, la fiscal Lorena Martínez solicitó que se mantenga su detención mientras continúa la investigación judicial para determinar todas las circunstancias en las que se produjo el ataque.

Continúa la investigación en Tartagal

La causa continuará bajo la intervención de la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal. Hasta el momento, no se difundieron públicamente las identidades del acusado ni de la víctima.

La investigación deberá avanzar con la incorporación de testimonios, informes médicos y las demás medidas necesarias para establecer cómo ocurrió el violento episodio y determinar la responsabilidad penal del detenido.