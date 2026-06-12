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12 de junio de 2026 - 18:43
País.

Buscan familias para cambiar la vida de siete niños en Tucumán

El Poder Judicial de Tucumán lanzó una convocatoria pública para encontrar familias dispuestas a brindar amor, estabilidad y acompañamiento a siete niños.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Niños que buscan ser adoptados en Tucumán. (Foto creada con la IA)

Niños que buscan ser adoptados en Tucumán. (Foto creada con la IA)

El Poder Judicial de Tucumán puso en marcha una campaña de difusión para encontrar hogares adoptivos para siete niños que se encuentran en situación de adoptabilidad y transitan la etapa de la segunda infancia. La iniciativa busca acercar sus historias a la comunidad y convocar a personas o familias dispuestas a ofrecerles un entorno estable, afecto y acompañamiento.

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La propuesta es impulsada por el Registro Único de Postulantes a la Adopción de Tucumán (RUPAT), junto a los Juzgados de Familia intervinientes. Como parte de la campaña, se difundirán materiales audiovisuales pensados para mostrar de manera respetuosa quiénes son los niños, cuáles son sus intereses, sus sueños, sus habilidades y las necesidades que atraviesan en esta etapa de sus vidas.

familias adoptivas

Historias que necesitan amor, tiempo y compromiso

Desde el Poder Judicial remarcaron que detrás de cada convocatoria hay una historia de vida y una expectativa concreta: que cada niño pueda crecer en una familia que le brinde contención, permanencia y vínculos significativos.

La campaña contempla una primera etapa con un video general que reúne a los siete niños, y luego la difusión de producciones individuales de tres de ellos. El objetivo es ampliar las posibilidades de encuentro con familias que puedan construir un proyecto adoptivo desde el respeto, la responsabilidad y el acompañamiento.

Proceso de adopción

Las personas interesadas en iniciar un proceso de adopción deben presentar documentación básica y luego atravesar una evaluación integral. Esa instancia está a cargo de un equipo técnico conformado por psicólogos y trabajadores sociales, que analiza si la familia cuenta con condiciones habitacionales, emocionales y vinculares adecuadas para integrar a un niño y acompañar sus necesidades.

Embed - Siete nños buscan una familia: conversamos con Silvina Miguel, del Registro de Postulantes

Jujuy también busca familias adoptivas

La convocatoria de Tucumán se suma a otras búsquedas públicas que se realizan en distintas provincias del país. En Jujuy, el Registro de Postulantes para Adopción lanzó recientemente una convocatoria destinada a personas, familias o parejas dispuestas a adoptar a un niño de 9 años que actualmente reside en una institución estatal.

Según se informó, se trata de un niño activo, creativo, con interés por el baile, el canto y la elaboración de maquetas. Desde el organismo señalaron que se priorizarán perfiles con disponibilidad física, emocional y cognitiva para acompañar sus necesidades afectivas, sociales y pedagógicas, además de sostener su tratamiento interdisciplinario.

La adopción como derecho de los chicos

Desde los registros de adopción insisten en un punto central: la adopción no busca niños para adultos, sino familias para niñas, niños y adolescentes que necesitan crecer en un entorno de cuidado. Por eso, las convocatorias públicas apuntan a sensibilizar a la sociedad y a encontrar personas con disponibilidad real para acompañar trayectorias de vida que muchas veces estuvieron marcadas por cambios, pérdidas o discontinuidades vinculares.

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