Celular al volante: el 77% sabe que es peligroso, pero el 42% no hace nada para evitar usarlo

Celular al volante: el 77% sabe que es peligroso, pero el 42% no hace nada

El celular forma parte de prácticamente todos los momentos del día y el tránsito no queda afuera. Un informe difundido por la Defensoría del Pueblo bonaerense, en el marco de la campaña “Desconectá para conectar”, puso el foco en la dependencia de las pantallas y sus consecuencias.

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Especialistas advierten que la distracción multiplica por cuatro el riesgo de sufrir un siniestro vial.

Uno de los datos más preocupantes aparece al hablar de seguridad vial: el 77% de los conductores considera que utilizar el teléfono al volante es muy peligroso, pero el 42% admite que no toma ninguna medida para evitar hacerlo mientras conduce.

María Cristina Isoba, presidenta de Luchemos por la Vida, advirtió que el teléfono se está convirtiendo en un problema grave para la seguridad vial porque disminuye los niveles de atención necesarios para conducir.

Según los datos difundidos, usar el celular mientras se maneja puede multiplicar por cuatro el riesgo de sufrir un siniestro, incluso cuando se utiliza el sistema de manos libres.

Celular al volante: el 77% sabe que es peligroso, pero el 42% no hace nada

Hablar por teléfono reduce la concentración, puede aumentar el tiempo de reacción y afectar la capacidad para mantener una distancia segura con otros vehículos. El riesgo aumenta todavía más al leer o escribir mensajes, ya que durante esos segundos el conductor deja de prestar atención al camino.

Más de seis horas por día frente al celular

El problema no se limita al tránsito. El relevamiento indica que el 37% de los encuestados utiliza su celular más de seis horas por día, mientras que un 36% reconoce tener un uso problemático o desmedido.

Además, el 30% considera que el teléfono afecta negativamente su vida social y el 31% de los estudiantes afirma que perjudica su rendimiento en clase.

El informe señala además que Argentina se encuentra entre los países con mayor cantidad de horas frente a pantallas durante el tiempo que las personas permanecen despiertas.

En materia vial, el desafío está en transformar la percepción del peligro en un cambio concreto de conducta: guardar el celular y evitar utilizarlo mientras se conduce, además de reforzar los controles para reducir una distracción que puede terminar en un siniestro.