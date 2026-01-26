lunes 26 de enero de 2026

26 de enero de 2026 - 10:45
Sociedad.

Chubut bajo fuego: se reactivan focos y el incendio no da tregua

Los incendios en Chubut se reavivaron este lunes, con focos en el Parque Nacional Los Alerces y zonas aledañas. El fuego ya arrasó más de 35.000 hectáreas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Servicio Provincial de Manejo del Fuego reportó que al menos tres focos se reencendieron en distintos puntos del parque luego de haber sido controlados parcialmente, dificultando las tareas de contención y ampliando la superficie afectada por las llamas. En total, la emergencia forestal ya ha consumido más de 35.000 hectáreas de vegetación nativa, matorrales y bosques implantados.

Condiciones que complican el combate contra el fuego en Chubut

El viento fuerte y las altas temperaturas de los últimos días han potenciado la reactivación de focos secundarios en zonas como Puerto Café, Arroyo El Blanco y Payan Delgado, obligando a reforzar las intervenciones tanto terrestres como aéreas.

Ante este escenario, la Ruta Provincial N°71, en el tramo que une Empalme a la RN40 con Cholila, permanece cerrada al tránsito para todo tipo de vehículos, debido al avance del fuego y la presencia de humo denso que reduce la visibilidad.

La persistencia del incendio ha generado preocupación en comunidades cercanas, donde vecinos han observado columnas de humo y cambios bruscos en el comportamiento del fuego, que en algunos sectores ha superado las fajas cortafuegos construidas durante los días previos.

Respuesta en medio de la emergencia

Brigadistas, bomberos y equipos de apoyo continúan desplegados en la región, con asistencia tanto de recursos locales como de refuerzos llegados desde otras provincias. Pese a ello, las condiciones climáticas y la sequía prolongada mantienen la emergencia y obligan a redoblar las medidas de prevención y combate.

