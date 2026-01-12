lunes 12 de enero de 2026

12 de enero de 2026 - 19:37
Santiago del Estero.

Clausuraron un sector de tribunas y un baño en el club Comercio tras un derrumbe

Tras una inspección, el municipio de Santiago del Estero dispuso clausuras en el club Comercio luego que cediera un muro de contención.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Clausuraron un sector de tribunas y un baño en el club Comercio

Clausuraron un sector de tribunas y un baño en el club Comercio 

Personal del área de Calidad de Vida realizó una inspección en el club Comercio luego del colapso ocurrido durante el encuentro disputado ayer frente a Central Argentino. Tras el relevamiento, se resolvió la clausura preventiva de un sector de la tribuna y de un sanitario, hasta que se concreten las mejoras exigidas.

Qué pasó con el baño clausurado en el club Comercio

Desde la institución explicaron que la clausura del sanitario respondió exclusivamente a cuestiones de higiene. Indicaron que el baño fue utilizado durante la jornada deportiva del día anterior y que al momento de la inspección se encontraba sucio, motivo por el cual se dispuso la medida.

Clausuraron un sector de tribunas y un baño en el club Comercio
Clausuraron un sector de tribunas y un baño en el club Comercio

Clausuraron un sector de tribunas y un baño en el club Comercio

Aclaración sobre la “tribuna caída”

En relación con la tribuna, las autoridades del club desmintieron versiones que hablaban de la caída de la estructura principal. Aclararon que lo que cedió fue un muro de contención, construido tiempo atrás con el objetivo de evitar la colocación de una baranda. Ese muro presentó fallas estructurales, lo que derivó en la intervención preventiva.

Desde Calidad de Vida recomendaron reemplazar el muro por una baranda, al considerar que se trata de una alternativa más segura y adecuada para el uso del sector.

Las autoridades del club señalaron que las clausuras se mantendrán vigentes hasta que se subsanen los inconvenientes detectados, con el objetivo de cumplir con los requerimientos establecidos y garantizar la seguridad de socios, deportistas y del público.

