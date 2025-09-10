miércoles 10 de septiembre de 2025

10 de septiembre de 2025 - 10:36
Economía.

Clubes de barrio: el Gobierno fija 90 días para revalidar subsidios de luz y gas

El Gobierno lanzó un reempadronamiento para los clubes de barrio. Tendrán 90 días para validar subsidios de luz y gas vía TAD.

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
image
Hay 2.228 clubes de barrio y pueblo en todo el país que reciben subsidios (EFE)

Hay 2.228 clubes de barrio y pueblo en todo el país que reciben subsidios (EFE)

Según la normativa, las entidades que hoy acceden a la tarifa diferencial deberán revalidar su inscripción en un plazo de 90 días a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Durante ese proceso, el beneficio se mantiene vigente hasta que la autoridad evalúe cada caso y comunique la resolución.

El reempadronamiento exigirá documentación que acredite el carácter social y comunitario del club, su domicilio, la actividad que desarrolla y el universo de socios. Además, se aplicarán los criterios de la Ley 27.098: personería jurídica vigente en la Argentina, al menos tres años de antigüedad desde su constitución y entre 50 y 2.000 asociados al momento de inscribirse.

clubes de barrio
Hay 2.228 clubes de barrio y pueblo en todo el país que reciben subsidios (EFE)

Hay 2.228 clubes de barrio y pueblo en todo el país que reciben subsidios (EFE)

Reempadronamiento para los clubes de barrio

La Secretaría de Energía informó que 2.228 entidades están actualmente incluidas en el régimen de beneficios sobre las facturas de energía. En paralelo, el Ejecutivo advirtió que no resulta razonable mantener subsidios en instituciones con fines deportivos o recreativos sostenidas por aportes de socios con alta capacidad contributiva, y que el objetivo es sanear el esquema para evitar privilegios indebidos.

En la misma línea, el vocero presidencial, Manuel Adorni, recordó casos de clubes de élite o con fines comerciales que habrían recibido subsidios millonarios como si fueran barriales. Por ejemplo, mencionó entidades que pagaron montos muy por debajo de su consumo real gracias a la cobertura estatal, lo que —según sostuvo— distorsiona la asignación de recursos y perjudica a quienes sí necesitan el apoyo.

Una vez presentada la revalidación, la respuesta final llegará por correo electrónico vía TAD. Si el club no está de acuerdo con la evaluación, podrá objetar en un plazo de 15 días corridos o recurrir a instancias administrativas y judiciales. Mientras tanto, la recomendación oficial es iniciar el trámite cuanto antes para evitar contratiempos y garantizar la continuidad del beneficio.

