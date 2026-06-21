Comenzó el invierno: qué es el solsticio y por qué este domingo es el día más corto del año

El invierno comenzó oficialmente este domingo 21 de junio en Argentina con la llegada del solsticio de invierno, un fenómeno astronómico que marca el inicio de la estación más fría del año en el hemisferio sur. Además de señalar el cambio de estación, el evento coincide con la jornada que registra la menor cantidad de horas de luz solar y la noche más larga del año.

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Según informó el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el solsticio se produjo a las 5:24 de la madrugada, momento en el que el Sol alcanzó su máxima declinación hacia el norte respecto del ecuador terrestre.

¿Qué es el solsticio de invierno?

El solsticio es un fenómeno astronómico que ocurre dos veces al año y está relacionado con la inclinación del eje terrestre, que se encuentra inclinado aproximadamente 23,5 grados respecto de su órbita alrededor del Sol.

Durante junio, esa inclinación provoca que el hemisferio sur reciba una menor cantidad de radiación solar. Como consecuencia, las jornadas son más cortas, las noches más extensas y las temperaturas comienzan a descender de manera más pronunciada.

Contrariamente a una creencia popular, el invierno no se produce porque la Tierra esté más alejada del Sol, sino por la forma en que los rayos solares llegan a cada hemisferio durante esta época del año.

El día más corto y la noche más larga

La principal característica del solsticio de invierno es que marca el día con menos horas de luz solar de todo el año.

A partir de este domingo, el proceso comenzará a invertirse lentamente. Cada jornada tendrá algunos segundos más de luz que la anterior, por lo que los días empezarán a alargarse de manera gradual.

Sin embargo, eso no significa que las temperaturas aumentarán inmediatamente. De hecho, los registros térmicos más bajos suelen darse durante julio debido a la denominada "inercia térmica", un fenómeno por el cual la atmósfera y los océanos continúan enfriándose aun después del solsticio.

El significado del término "solsticio"

La palabra "solsticio" proviene del latín solstitium, que puede traducirse como "Sol quieto".

La denominación hace referencia al aparente momento de pausa que realiza el Sol en su recorrido por el cielo antes de comenzar a invertir gradualmente su posición.

Este fenómeno ocurre dos veces al año. En junio marca el inicio del invierno en el hemisferio sur y del verano en el hemisferio norte. En diciembre sucede exactamente lo contrario.

Un fenómeno observado desde la antigüedad

Los solsticios han sido observados y celebrados por distintas civilizaciones desde tiempos remotos. Muchas culturas los consideraban momentos de renovación, transición y comienzo de nuevos ciclos.

Actualmente continúan despertando interés científico y astronómico, además de conservar un fuerte valor simbólico en numerosas tradiciones alrededor del mundo.