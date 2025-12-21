Córdoba: denuncian que una madre se quedó con $11 millones destinados a la fiesta de egresados

La comunidad educativa de la capital cordobesa vive un nuevo escándalo: los padres de los alumnos de último año del Colegio General Manuel Belgrano Armenio denunciaron que una madre encargada de la recaudación de la fiesta de egresados se apropió de aproximadamente $11 millones , que habían reunido durante meses a través de aportes voluntarios y transferencias.

El dinero estaba destinado a cubrir la totalidad de la celebración, incluyendo el alquiler del salón, catering y animación . Sin embargo, cuando faltaban pocos días para el evento, la madre aseguró que los fondos habían sido robados . Los padres comprobaron que gran parte del dinero no había sido depositado ni había comprobantes de pago. La mujer no realizó la denuncia policial sobre el supuesto robo , generando aún más sospechas sobre la autenticidad de su versión.

La falta de recursos dejó al borde de la suspensión la fiesta, con solo 28 de los 166 cubiertos previstos asegurados. Ante la urgencia, las familias se movilizaron y lograron reunir nuevamente el dinero mediante colectas, rifas y donaciones, con la colaboración de la comunidad escolar y la colectividad armenia, asegurando que los estudiantes pudieran celebrar su noche especial.

La fiesta se había planificado con antelación

Según señalaron las familias afectadas, la organización del festejo se planificó con antelación y desde abril de 2024 las cuotas de cada estudiante, entre transferencias y aportes en efectivo, se entregaron a esta mujer, de absoluta confianza entre los padres. El monto recaudado debía cubrir el salón, catering, DJ y otros servicios vinculados con la celebración programada para el sábado 13 de diciembre.

La situación se destapó tres días antes del evento, cuando la madre acusada informó en una reunión que todo el dinero había sido robado en un supuesto asalto en una zona de la ciudad con cámaras de seguridad, sin que medie denuncia policial ni se presentaran pruebas de respaldo. La versión encendió las alarmas de las familias, que al dirigirse al salón de fiestas descubrieron que solo 28 de los 166 cupos estaban efectivamente abonados, lo que puso en grave riesgo la realización de la fiesta.

image Otra madre quedó en la mira por quedarse con la plata de la fiesta de egresados

El antecedente en Misiones

Este caso recuerda a un hecho similar ocurrido en Misiones, donde otra madre fue acusada de apropiarse de fondos recaudados para la fiesta de egresados de su hijo. En ese caso, también se activó la solidaridad de la comunidad para poder salvar la celebración, aunque el episodio dejó secuelas en la confianza entre familias y en la organización de eventos escolares.

La denuncia por estafa y apropiación indebida de fondos ya fue presentada ante la Justicia, y se espera que la investigación permita determinar responsabilidades y, eventualmente, recuperar el dinero. Mientras tanto, los padres y estudiantes celebran que, a pesar del conflicto, los chicos pudieron disfrutar de su esperado festejo.