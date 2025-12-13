sábado 13 de diciembre de 2025

13 de diciembre de 2025 - 08:03
Inflación.

Cuáles son los alimentos que más subieron en noviembre en Jujuy

Frutas, verduras y cortes de carne lideraron los aumentos del mes. La manzana, el limón y la banana registraron alzas superiores al 20%.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Según el relevamiento oficial, los productos frescos encabezaron los incrementos:

Frutas: las mayores subas del mes

  • Limón: +24,3%

  • Banana: +23,9%

  • Zapallo: +21,9%

  • Manzana: +15,3%

  • Mandarina: +14,0%

  • Naranja: +10,7%

Estas variaciones se registran en un contexto de alta estacionalidad y fuerte presión en los precios de productos perecederos.

Economía
Incremento de alimentos en Jujuy.

Incremento de alimentos en Jujuy.

Carnes: aumentos por encima del promedio

Varias carnes rojas mostraron subas significativas:

  • Cuadrada: +9,3%

  • Cuadril: +8,7%

  • Carne picada: +8,1%

  • Paleta: +8,2%

  • Asado: +7,2%

  • Nalga: +7,0%

En contraste, el pollo bajó 4,6%, uno de los pocos alimentos con descenso mensual.

Otros alimentos con incrementos destacados

  • Manteca: +4,1%

  • Salchicha tipo viena: +3,4%

  • Batata: +2,8%

  • Gaseosas: +2,7%

  • Cerveza: +2,6%

Entre los productos que bajaron de precio se destacan el tomate (-9,0%), shampoo (-7,9%), y el pan rallado (-8,7%).

