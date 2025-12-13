Cuáles son los alimentos que más subieron en noviembre en Jujuy

El informe del DiPEC sobre precios al consumidor reveló cuáles fueron los alimentos que más subieron en noviembre en Jujuy, dentro de un mes en el que el rubro Alimentación y bebidas aumentó 3,4%.
Según el relevamiento oficial, los productos frescos encabezaron los incrementos:
Frutas: las mayores subas del mes
-
Limón: +24,3%
-
Banana: +23,9%
-
Zapallo: +21,9%
-
Manzana: +15,3%
-
Mandarina: +14,0%
-
Naranja: +10,7%
Estas variaciones se registran en un contexto de alta estacionalidad y fuerte presión en los precios de productos perecederos.
Carnes: aumentos por encima del promedio
Varias carnes rojas mostraron subas significativas:
-
Cuadrada: +9,3%
-
Cuadril: +8,7%
-
Carne picada: +8,1%
-
Paleta: +8,2%
-
Asado: +7,2%
-
Nalga: +7,0%
En contraste, el pollo bajó 4,6%, uno de los pocos alimentos con descenso mensual.
Otros alimentos con incrementos destacados
Entre los productos que bajaron de precio se destacan el tomate (-9,0%), shampoo (-7,9%), y el pan rallado (-8,7%).
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.