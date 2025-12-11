¿Cuáles fueron los alimentos que más subieron en noviembre?

Alimentos que más subieron en noviembre.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre registró un aumento del 2,5%, según el informe del INDEC. Con este resultado, la inflación acumulada del año llegó al 27,9%, y la interanual se ubicó en 31,4%.

En este contexto, Alimentos y bebidas no alcohólicas, una de las divisiones que más impacta en los hogares, aumentó 2,8% a nivel nacional. Dentro de esta categoría, algunos productos tuvieron subas muy superiores al promedio.

Los alimentos que más aumentaron Estos fueron los productos con mayores subas mensuales:

Frutas: las que más saltaron Limón: +30,4%

Manzana deliciosa: +19,2%

Zapallo anco: +14,8%

Papa: +13,5%

Cebolla: +12,9%

Lechuga: +10,1% El rubro frutas mostró un fuerte incremento general, coincidiendo con la variación de 8,7% para este grupo a nivel nacional.

precios verduras y frutas.gif Frutas y verduras. Carnes: fuertes subas y por encima del promedio Asado: +13%

Carne picada: +9,5%

Nalga: +10,2%

Cuadril: +9,4%

Paleta: +8,4% En promedio, Carnes y derivados aumentó 6,6%, el doble del nivel general de inflación. Bajó notablemente el consumo y la venta de carne en Jujuy Los alimentos que más subieron en noviembre. Otros productos con aumentos destacados Batata: +6,2%

Gaseosa cola: +6%

Manteca: +4%

Aceite de girasol: +3,4%

Lavandina: +3,2%

Sal fina: +3%

Champú: +2,9% Aunque menos pronunciados, estos incrementos afectan directamente el presupuesto básico. Qué bajó o tuvo descensos mínimos Pocos productos mostraron bajas en noviembre, entre ellos: Tomate redondo: –26,5%

Huevos: –2,1%

Leche en sachet: –1,9%

Pollo entero: –1%

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







