jueves 11 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de diciembre de 2025 - 21:03
Inflación.

¿Cuáles fueron los alimentos que más subieron en noviembre?

Los alimentos volvieron a ser una de las divisiones con mayor incidencia. La carne lideró las subas junto con frutas y otros productos básicos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Alimentos que más subieron en noviembre.

Alimentos que más subieron en noviembre.

Lee además
en noviembre la inflacion en argentina fue de 2.5% y acumulo 31,4% en el ultimo ano
INDEC.

En noviembre la inflación en Argentina fue de 2.5% y acumuló 31,4% en el último año
Datos de la canasta básica.
INDEC.

¿Cuánto necesitó una familia argentina en noviembre para no ser pobre o indigente?

En este contexto, Alimentos y bebidas no alcohólicas, una de las divisiones que más impacta en los hogares, aumentó 2,8% a nivel nacional. Dentro de esta categoría, algunos productos tuvieron subas muy superiores al promedio.

Los alimentos que más aumentaron

Estos fueron los productos con mayores subas mensuales:

Frutas: las que más saltaron

  • Limón: +30,4%

  • Manzana deliciosa: +19,2%

  • Zapallo anco: +14,8%

  • Papa: +13,5%

  • Cebolla: +12,9%

  • Lechuga: +10,1%

El rubro frutas mostró un fuerte incremento general, coincidiendo con la variación de 8,7% para este grupo a nivel nacional.

precios verduras y frutas.gif
Frutas y verduras.

Frutas y verduras.

Carnes: fuertes subas y por encima del promedio

  • Asado: +13%

  • Carne picada: +9,5%

  • Nalga: +10,2%

  • Cuadril: +9,4%

  • Paleta: +8,4%

En promedio, Carnes y derivados aumentó 6,6%, el doble del nivel general de inflación.

Bajó notablemente el consumo y la venta de carne en Jujuy
Los alimentos que m&aacute;s subieron en noviembre.

Los alimentos que más subieron en noviembre.

Otros productos con aumentos destacados

  • Batata: +6,2%

  • Gaseosa cola: +6%

  • Manteca: +4%

  • Aceite de girasol: +3,4%

  • Lavandina: +3,2%

  • Sal fina: +3%

  • Champú: +2,9%

Aunque menos pronunciados, estos incrementos afectan directamente el presupuesto básico.

Qué bajó o tuvo descensos mínimos

Pocos productos mostraron bajas en noviembre, entre ellos:

  • Tomate redondo: –26,5%

  • Huevos: –2,1%

  • Leche en sachet: –1,9%

  • Pollo entero: –1%

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

En noviembre la inflación en Argentina fue de 2.5% y acumuló 31,4% en el último año

¿Cuánto necesitó una familia argentina en noviembre para no ser pobre o indigente?

Fue denunciado por violencia de género, intentó huir y terminó detenido

Lanzan un concurso de ideas para hacer un arco o pórtico en el Puente Lavalle

La Promo 25' se despidió con un banderazo a pura fiesta y emoción

Lo que se lee ahora
confirmaron la fecha del aguinaldo 2025 en jujuy: mira cuando cobran los estatales
AHORA.

Confirmaron la fecha del aguinaldo 2025 en Jujuy: mirá cuándo cobran los estatales

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Falleció el productor musical Gonzalo Urueña.
Mundo musical.

¿De qué murió el productor musical Gonzalo Urueña?

Una mujer fue atropellada en pleno centro: San Martín y Necochea están cortadas
Siniestro.

Atropellaron a una mujer en pleno centro: fue en San Martín y Necochea

Confirmaron la fecha del aguinaldo 2025 en Jujuy: mirá cuándo cobran los estatales
AHORA.

Confirmaron la fecha del aguinaldo 2025 en Jujuy: mirá cuándo cobran los estatales

Plantel Gimnasia de Jujuy
Mercado.

Gimnasia de Jujuy oficializó la lista de futbolistas que seguirán en el plantel 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel