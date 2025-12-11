¿Cuáles fueron los alimentos que más subieron en noviembre?

En este contexto, Alimentos y bebidas no alcohólicas, una de las divisiones que más impacta en los hogares, aumentó 2,8% a nivel nacional. Dentro de esta categoría, algunos productos tuvieron subas muy superiores al promedio.
Los alimentos que más aumentaron
Estos fueron los productos con mayores subas mensuales:
Frutas: las que más saltaron
Limón: +30,4%
Manzana deliciosa: +19,2%
Zapallo anco: +14,8%
Papa: +13,5%
Cebolla: +12,9%
Lechuga: +10,1%
El rubro frutas mostró un fuerte incremento general, coincidiendo con la variación de 8,7% para este grupo a nivel nacional.
Carnes: fuertes subas y por encima del promedio
Asado: +13%
Carne picada: +9,5%
Nalga: +10,2%
Cuadril: +9,4%
Paleta: +8,4%
En promedio, Carnes y derivados aumentó 6,6%, el doble del nivel general de inflación.
Otros productos con aumentos destacados
Batata: +6,2%
Gaseosa cola: +6%
Manteca: +4%
Aceite de girasol: +3,4%
Lavandina: +3,2%
Sal fina: +3%
Champú: +2,9%
Aunque menos pronunciados, estos incrementos afectan directamente el presupuesto básico.
Qué bajó o tuvo descensos mínimos
Pocos productos mostraron bajas en noviembre, entre ellos: