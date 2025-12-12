Cena navideña solidaria en Punta Diamante

Un grupo de mujeres y distintas instituciones barriales de la capital jujeña ya ultiman los detalles de la Cena Solidaria de Fin de Año , una propuesta que cumple su sexta edición y que busca acompañar a familias de bajos recursos en una fecha tan sensible como la Navidad. La idea es simple y potente: que en el barrio nadie se quede sin mesa, sin compañía y sin un gesto de cariño en esas fiestas.

La actividad está pensada como un gran encuentro comunitario, donde la comida, la música y la presencia de los vecinos se convierten en una forma concreta de abrazar a quienes la están pasando peor.

La cena solidaria se realizará el 21 de diciembre , desde las 20 horas , en el polideportivo del barrio Punta Diamante , ubicado en la Plaza de la Mujer . Allí se montará la mesa comunitaria para recibir a las familias invitadas, con la participación de voluntarios y referentes de las organizaciones que vienen trabajando durante todo el año en el sector.

Las organizadoras invitan a que los vecinos se acerquen no solo a compartir el encuentro, sino también a sumar su ayuda para que la noche tenga ese clima navideño que tanto esperan las niñas, los niños y las personas mayores del barrio.

Quiénes organizan y a quiénes está destinada

Alicia Quiñones, una de las referentes de la propuesta, explicó que la cena se sostiene año a año gracias al compromiso y la unión de las instituciones barriales. Participan, entre otras, la Comisión de Madres, el Centro Vecinal, el CAP y distintas iglesias evangélicas y católicas, que trabajan codo a codo en la organización.

Cada institución aporta recursos y, además, define a las familias invitadas. “Cada institución pone 15 familias a las que viene acompañando durante el año. Todas cumplen un rol de contención, y por eso las conocen y saben quiénes más necesitan este acompañamiento”, detallaron. Es decir, la selección no es al azar: responde al trabajo territorial que vienen haciendo en el barrio.

Qué se necesita y cómo se puede ayudar

Para que la cena pueda realizarse con todo lo necesario, las organizadoras lanzaron una convocatoria abierta a vecinos, comercios y organismos. Están pidiendo especialmente:

Alimentos para la cena (insumos para el plato principal, pan, postres).

Regalitos navideños para que cada familia pueda llevarse algo a casa.

Aportes económicos o en especie que permitan completar la mesa y la logística del encuentro.

Quienes deseen colaborar pueden acercarse al CIC o al centro vecinal de cada barrio capitalino, donde se están recibiendo las donaciones y armando los listados de aportes. Además, solicitaron apoyo al municipio y al Gobierno provincial para sumar recursos y garantizar que la sexta edición de la cena solidaria tenga todo lo necesario.

Una noche para que nadie se quede afuera

Las vecinas que impulsan la iniciativa contaron que en estos días se intensifica la campaña para juntar alimentos y obsequios navideños: “Pedimos regalitos para que cada familia pueda llevarse algo. No todas tienen la posibilidad de que haya un regalo bajo el arbolito, y queremos que ese día también tengan ese gesto de cariño”, explicaron.