martes 27 de enero de 2026

27 de enero de 2026 - 13:07
Informe.

Cuáles son los autos más vendidos en los primeros días del año en Argentina

El inicio de enero marca tendencias claras en el mercado automotor, con pick-ups, sedanes y SUV al frente del ranking de patentamientos.

Por  Ramiro Menacho
Las cifras preliminares indican que el mercado se encamina a cerrar el mes con cerca de 65.000 vehículos 0 km patentados, un número que ubica a enero entre los más fuertes de la última década y que sirve como termómetro para anticipar el comportamiento del sector durante el resto del año.

Una pick-up lidera el ranking inicial

El liderazgo de los patentamientos durante los primeros días del año queda en manos de la Toyota Hilux. La pick-up de fabricación nacional encabeza el ranking con 2.824 unidades registradas, consolidando su presencia como uno de los vehículos más elegidos del país, tanto para uso laboral como particular.

El protagonismo de la Hilux confirma la preferencia del público por las camionetas, una tendencia que se mantiene firme y que gana espacio frente a los autos compactos tradicionales.

Sedanes y SUV completan el podio

En el segundo lugar aparece el Fiat Cronos, el sedán del segmento B que suma 2.151 patentamientos. Su desempeño responde a una combinación de producción nacional, precio competitivo y fuerte presencia en concesionarias de todo el país.

El tercer puesto corresponde al Ford Territory, un SUV mediano de origen chino que alcanza las 2.074 unidades. Su ubicación en el podio refleja el crecimiento sostenido de este tipo de vehículos en el mercado argentino y la buena aceptación de los modelos importados.

Los cinco modelos más elegidos del arranque del año

El ranking de los autos más vendidos en los primeros días del año se completa con el Peugeot 208, que registra 1.915 unidades, y la Ford Ranger, que suma 1.850 patentamientos. Al igual que la Hilux, la Ranger refuerza el peso de las pick-ups en las preferencias de los consumidores.

Los cinco primeros puestos reúnen modelos de distintos segmentos, lo que muestra un mercado diverso y sin un único tipo de vehículo dominante.

Un top 20 con fuerte concentración de ventas

Más atrás aparecen el Volkswagen Tera con 1.627 unidades y la Volkswagen Amarok con 1.587. Les siguen el Chevrolet Tracker, el Peugeot 2008 y el Volkswagen Polo, que completan los diez primeros lugares del ranking provisional.

Otros modelos que figuran entre los más vendidos en el inicio del año son el Toyota Yaris, el Corolla Cross, el Volkswagen Nivus, el Taos y el Renault Kwid. La lista de los veinte más patentados se completa con Jeep Compass, Baic BJ30, Chevrolet Onix, Mercedes-Benz Sprinter y Volkswagen T-Cross.

En conjunto, estos veinte modelos concentran más de la mitad de los patentamientos registrados durante las primeras semanas de enero, un dato que refleja la incidencia de un grupo reducido de vehículos en el volumen total de ventas.

