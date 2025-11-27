jueves 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 - 09:37
Promociones.

Cuándo empieza el Black Friday 2025 y cómo serán los descuentos

El evento llega con descuentos atractivos en múltiples sectores, incluyendo el turismo. Transportes, hoteles y agencias de viajes lanzan sus ofertas especiales.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Black Friday 2025.

Black Friday 2025.

En Argentina se acerca una nueva edición del Black Friday 2025, que tendrá su inicio oficial el viernes 28 de noviembre y se prolongará durante todo el fin de semana. Sin embargo, algunas empresas ya comenzaron a ofrecer descuentos antes de la fecha oficial, mientras que otras esperarán hasta el día señalado para lanzar sus promociones.

A diferencia del reciente Cyber Monday 2025, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, o del Travel Sale, impulsado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo y centrado exclusivamente en turismo, esta nueva jornada de ofertas abarca todos los rubros, aunque no existe un organismo único que la coordine.

El Black Friday es a fines de noviembre.

“Ya es un evento posicionado entre los cuatro importantes del año (Travel Sale, Hot Sale, CyberMonday y Black Friday), y Black Friday es, en realidad, el precursor de todo esto. Así que la industria del turismo lo espera”, comenta Matías Mute, responsable de Promos Aéreas.

La particularidad, agrega Mute, es que Black Friday funciona como un evento “privado” de cada compañía. Independientemente del nombre que reciba la promoción, al final “a los consumidores lo que les importa es cuál es la oferta específica que van a encontrar”: paquetes con ventajas, planes de cuotas o cupones de descuento, entre otros beneficios.

Black Friday es un evento comercial en el que se ofrecen descuentos y promociones.

Descuentos, cuotas y otros beneficios: qué se puede conseguir en Black Friday 2025

Uno de los rasgos distintivos de este tipo de promociones es que las ofertas se revelan únicamente al iniciar el evento. En el caso de la agencia Despegar, por ejemplo, el Black Friday ya está vigente y se prolongará hasta el 30 de noviembre. Lo consideran un momento estratégico, ya que la temporada de verano se acerca y muchos aprovechan para planificar sus vacaciones.

Quienes buscan destinos internacionales pueden acceder a financiación en hasta 3 cuotas (con financiamiento propio de la agencia, no bancario); descuentos en hoteles y paquetes hacia Brasil; 20% de descuento en vuelos a Aruba con Aerolíneas Argentinas al pagar con tarjeta Mastercard, entre otras opciones. Para viajes dentro del país, se ofrecen planes de hasta 6 o 12 cuotas según el banco.

Black friday 3
Black friday 3
Black friday 3

Iberia ya puso en marcha su campaña de promociones en Argentina, con boletos hacia España y otros destinos europeos desde 1.811.300 pesos argentinos. Estas ofertas estarán disponibles hasta el domingo 30 de noviembre y aplican para viajes programados entre el 12 de enero y el 31 de mayo de 2026.

Por su parte, este jueves la página web de Aerolíneas Argentinas estrenó su “Aerolíneas Friday”, una promoción válida hasta el domingo que ofrece un 20% de descuento en vuelos nacionales y permite financiar los pasajes en hasta 6 cuotas sin interés con todos los bancos.

Los boletos con rebaja se pueden adquirir directamente en la página web de la aerolínea, a través de la aplicación, en sucursales físicas o mediante agencias de viajes.

Cómo aprovechar promociones, cuotas y descuentos para viajar por Argentina y el mundo.

Además de aerolíneas y agencias, la cadena de resorts todo incluido Club Med lanzó promociones vigentes hasta el 1 de diciembre. Las ofertas aplican para viajes restantes de 2025 y durante 2026 a distintos destinos internacionales, con hasta un 45% de descuento, acceso gratuito para niños y posibilidad de cancelación flexible.

Por su parte, en Booking.com los descuentos de Black Friday comenzaron el 20 de noviembre y se mantendrán hasta el 3 de diciembre, para estancias desde ahora hasta el 31 de diciembre de 2026. Algunos alojamientos seleccionados ofrecen rebajas de hasta un 40%.

Otra opción con ofertas es la plataforma All Accor, de la cadena hotelera Accor: hasta el 3 de diciembre, los usuarios pueden acceder a descuentos de hasta el 50% en reservas realizadas desde la web o la app ALL Accor, para estancias comprendidas entre el 19 de diciembre de 2025 y el 18 de diciembre de 2026.

Black Friday 2025 ofrece precios tentadores en diversos rubros, entre ellos los viajes.

En paralelo, Wyndham Hotels & Resorts lanzó su Cyber Week 2025, una campaña global que abarca miles de hoteles. Las promociones aplican para reservas hechas hasta el 5 de diciembre de 2025, con la posibilidad de viajar hasta el 29 de mayo de 2026.

Claves para aprovechar el Black Friday 2025 para comprar viajes con descuentos

Cada vez que se ponen en marcha estas promociones de ventas, se genera expectación entre quienes quieren organizar sus viajes o vacaciones obteniendo algún beneficio económico.

Para sacar el máximo provecho de estas oportunidades, conviene prestar atención a ciertos aspectos clave.

  • Presupuesto: Establecer de antemano el monto máximo que se está dispuesto a invertir en un viaje.
  • Destinos y calendario: Definir los lugares de interés y considerar distintas opciones de fechas, así como identificar claramente los días en los que no se puede viajar. Mantener un grado de flexibilidad facilita aprovechar ofertas inesperadas.
  • Formas de pago: Comprobar los límites y la validez de tarjetas u otros métodos antes de realizar reservas.
Cómo aprovechar promociones, cuotas y descuentos para viajar por Argentina y el mundo.
  • Alertas configuradas: Activar notificaciones para recibir al instante las promociones relacionadas con lo que se busca.
  • Verificar con cuidado: Comprobar que el descuento sea auténtico y que aplique a las fechas que se planean. Es útil conocer el valor habitual del viaje que se busca para evaluar si la oferta es realmente conveniente. También conviene revisar los métodos de pago y las condiciones de cambios o cancelaciones.
  • Tomar acción: Cuando surja un precio competitivo, concretar la compra de inmediato, ya que muchas promociones tienen duración limitada.
  • Priorizar la seguridad: Realizar adquisiciones únicamente en plataformas confiables y reconocidas.

